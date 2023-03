Sieć Dealz, będąca częścią Pepco Group, właściciela m.in marek Pepco w Europie i Poundland w Wielkiej Brytanii, otworzyła w Łyszkowicach (powiat łowicki) swoje pierwsze Centrum Dystrybucyjne w Polsce.

Liczący 47 000 mkw. powierzchni magazyn, wykorzystujący nowoczesne rozwiązania technologiczne, pozwoli znacznie przyspieszyć obsługę dostaw do sklepów.

Pomoże także w realizacji ambitnych planów rozwojowych sieci.

Dealz chce podwoić liczbę swoich sklepów do końca 2023 roku.

Magazyn w Łyszkowicach został zatowarowany i już obsługuje sklepy Dealz zlokalizowane w całej Polsce.

Centrum Dystrybucyjne Dealz. Fot. Mat. pras.

Dynamiczny rozwój naszej sieci na polskim rynku wymaga od nas dużej elastyczności oraz sprawnej sieci logistycznej. Nowe centrum dystrybucyjne idealnie wpisuje się w nasze potrzeby również z racji jego położenia geograficznego – strategicznego z transportowego i kosztowego punktu widzenia. Dzięki niemu będziemy mogli zapewnić nieprzerwaną dostępność produktów, po które tak chętnie sięgają nasi klienci – komentuje Marcin Langowski CEO w Dealz Poland.

Centrum Dystrybucyjne jest przygotowane do pracy trzyzmianowej przy potencjale zatrudnienia dla 600 osób. Zastosowano w nim szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym m.in. wózki widłowe z bateriami litowo-jonowymi z szybkim ładowaniem elektrycznym, co bardzo podnosi produktywność procesów magazynowych, oraz instalację fotowoltaiczną, która zasila oświetlenie zewnętrzne obiektu.

Duża powierzchnia magazynowa oraz strefa wysokiego składowania pozwalają na zgromadzenie i obsłużenie szerokiego zakresu artykułów. Dealz skupia się na sprzedaży produktów z sektora FMCG, w tym kategorii spożywczych oraz drogeryjnych. Pozostała cześć oferty to produkty przemysłowe, m.in. artykuły dekoracyjne, wyposażenia domu czy zabawki.

Dealz skupia się na sprzedaży produktów z sektora FMCG. Fot. Mat. pras.

Lokalizacja magazynu w centralnej Polsce – w Parku Logistycznym w Łyszkowicach – nieopodal przecięcia się autostrad A1 oraz A2, zapewnia doskonałą komunikację ze wszystkimi miastami, umożliwiając sprawną obsługę procesów dostaw do sklepów Dealz – w ciągu 36h od momentu złożenia zamówienia przez sklep. Poza powierzchnią magazynową w budynku zlokalizowane są także komfortowe powierzchnie biurowo-socjalne przeznaczone dla pracowników zarządzających operacjami logistycznymi.

Otwarcie nowego magazynu to jeden z elementów szerszego procesu zmian w Dealz. W najbliższych miesiącach sieć planuje wprowadzenie w Polsce programu modernizacji obejmującego optymalizację asortymentu i przestrzeni sklepowej oraz wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych. Wszystko po to, aby zapewnić jeszcze wyższą jakość obsługi klientów oraz podnieść komfort pracy pracowników Dealz. Sieć pracuje także nad optymalizacją swojego łańcucha dostaw, co pozwoli na jeszcze sprawniejszą obsługę istniejących oraz nowych sklepów.

