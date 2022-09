Zarówno Dekpol, jak i CTP od lat działają w sektorze magazynowym i produkcyjnym. Obie firmy mogą też pochwalić się wysokimi wskaźnikami utrzymania klientów, co jest dowodem wysokiego standardu realizacji i wypracowanego zaufania w branży.

Do grona naszych klientów dołączył renomowany lider rynku CEE , z którym dzielimy wspólne wartości, takie jak dbałość o jakość realizacji, partnerstwo biznesowe, zrównoważony rozwój i ochrona środowiska, szczególnie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki portfelowi inwestycyjnemu o powierzchni aż 7,6 mln mkw, CTP współpracuje z 750 klientami z całego świata. Podobnie jak w przypadku Dekpol Budownictwo, 80 proc. sprzedaży CTP jest realizowana dla klienta powtarzalnego. To świadectwo wysokiej kultury biznesowej i reputacji w swojej branży – komentuje Michał Skowron , prezes Dekpol Budownictwo .

W Zabrzu na 39 000 mkw powstają 2 budynki: hale produkcyjno - magazynowe z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zostanie wykonana przez Dekpol Budownictwo w standardzie „pod klucz” i będzie gotowa na koniec 2022 roku.

Obserwowaliśmy jak Czesi z powodzeniem wchodzą na kolejne europejskie rynki, mamy duży szacunek do ich osiągnięć. Cieszymy się, że jest to szacunek obopólny i tak ważny gracz w branży logistycznej docenił nasze kompetencje, doświadczenie i nieustanny rozwój. Strategia działania Dekpol Budownictwo oparta na proaktywnym kapitale ludzkim, atrakcyjności naszej oferty i ekspertyzie inżynierskiej prowadzi nas we właściwym kierunku dla dalszego rozwoju – przyznaje Michał Skowron.