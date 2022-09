Dekpol Budownictwo wykonawcą najnowocześniejszej fabryki szkła w Europie

Fabryka powstała w Wolnej Strefie Ekonomicznej w Kownie. Lokalizacja jest bardzo atrakcyjna logistycznie, o czym świadczy bezpośrednia bliskość lotniska oraz sąsiedztwo innych znaczących zakładów produkcyjnych. Budowa obiektu ruszyła w sierpniu ubiegłego roku – generalny wykonawca przewidywał, że realizacja całego projektu zajmie 12 miesięcy. Odbiory gotowej już hali zakończyły się terminowo. Warto wspomnieć, że to kolejna inwestycja w tej części Europy wykonana przez Dekpol Budownictwo.

Ekspansja na nowe rynki jest dla nas bardzo istotna. Zagraniczne zlecenia, szczególnie otrzymywane od tak rozpoznawalnych, globalnie znaczących spółek jak PRESS GLASS, odbieramy jako dowód wysokiego zaufania. To dla nas powód do dumy. Budowa nowoczesnego zakładu w Kownie trwała rok. Inwestycje tę zrealizowaliśmy kompleksowo: powstał obiekt o kubaturze ponad 260 000 metrów sześciennych, wykorzystujący energię pochodzącą z naturalnych źródeł, zrealizowany w standardzie A++. Mamy nadzieję, że to początek dalszych wspólnych realizacji – oznajmia Adam Olżyński, dyrektor ds. handlowych Dekpol Budownictwo.