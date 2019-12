Dekpol z nowymi umowami

Dekpol zawarł ze spółką Kallisto 14 warunkową przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której strony zobowiązały się do zawarcia pod określonymi warunkami przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w Swarożynie o łącznej powierzchni ok. 14,6 ha oraz prawa do dokumentacji projektowej.

W skład nieruchomości wchodzi nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 12,7 ha stanowiąca własność Dekpolu oraz sąsiadująca nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,9 ha, którą Dekpol zamierza nabyć od osoby fizycznej.

Sprzedający zobowiązał się m.in. do wybudowania na jednej z nieruchomości obiektu magazynowo-biurowego w ramach realizacji I etapu inwestycji i uzyskania w terminie do dnia 1 sierpnia 2020 roku decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku oraz do nabycia w terminie do dnia 15 maja 2020 r. drugiej nieruchomości, z zastrzeżeniem, iż nabycie możliwe będzie po uzyskaniu przez kupującego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę budynku 1 w terminie do 31 stycznia 2020 r. oraz nieskorzystania przez uprawniony podmiot z prawa pierwokupu drugiej nieruchomości..

Jednocześnie w celu realizacji II etapu inwestycji na nieruchomości, Dekpol zawarł w dniu dzisiejszym z zamawiającym warunkową umowę o wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa i "zaprojektuj i wybuduj" kompleksowych robót budowlano – konstrukcyjnych oraz budowlano - instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, której rezultatem ma być wykonanie "pod klucz" dwóch obiektów magazynowo-produkcyjno-biurowych z zapleczami socjalno-biurowymi 7R Park Tczew w Swarożynie.

Termin wykonania dla każdego z budynków został ustalony na 7,5 miesiąca od poinformowania wykonawcy przez zamawiającego o wywołaniu rozpoczęcia realizacji robót dotyczących danego budynku.