Dekpol Budownictwo podpisał aneks do umowy na wykonanie dwóch hal magazynowych w Kolbudach. Zaktualizowano termin wykonania prac i uzgodniono realizację prac dodatkowych. Inwestorem projektu jest PDC Industrial Center z grupy Panattoni.

Umowę na realizację inwestycji w Kolbudach podpisano w marcu br. Kontrakt podpisali przedstawiciele firmy Dekpol Budownictwo, a więc spółki zależnej Dekpolu oraz PDC Industrial Center 183 z grupy Panattoni Development Europe. Na Pomorzu powstaną dwie hale magazynowe razem z infrastrukturą towarzyszącą.

25 listopada podpisano aneks do umowy. Zgodnie z zawartym aneksem inwestor zlecił wykonawcy realizację prac dodatkowych, wskutek czego wartość wynagrodzenia netto za realizację inwestycji wzrośnie do łącznie ok. 14 proc. przychodów ze sprzedaży Dekpol za rok 2021.

Terminy zakończenia wszystkich prac w ramach realizacji fazy I i fazy II inwestycji zostały przesunięte odpowiednio na luty i marzec 2023 roku.

