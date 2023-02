Nowa siedziba firmy Deles w Gorzowie Wielkopolskim to ponad 100 miejsc pracy i 7 tys. metrów kwadratowych powierzchni.

Deles to włoska firma międzynarodowa na rynku rozwiązań systemów opakowaniowych.

To ponad 800 pracowników i oddziały zlokalizowane w Unii Europejskiej.

Docelowo Deles chce zatrudnić dwa razy więcej pracowników.

Firma Deles już zainwestowała w Polsce ponad 20 milionów euro. Od lat z powodzeniem działa na rynku Polskim z siedzibą w Łodzi, gdzie znajduje się Polski zarząd spółki. We wtorek 7 lutego 2023 r. Grupa Deles zainaugurowała swoją działalność w Gorzowie Wielkopolskim. Tym samym w Polsce spółka zatrudniać będzie 300 osób i zarządzać 30 tysiącami metrów kwadratowych.

Deles to włoska firma międzynarodowa na rynku rozwiązań systemów opakowaniowych, to ponad 800 pracowników i oddziały zlokalizowane w Unii Europejskiej oferujące klientom wsparcie w zakresie dostaw usług zorientowanych wokół nowoczesnych rozwiązań opakowaniowych. Jako jedyna firma działa w oparciu o unikalny schemat OneSource (w skrócie OneS), z własnym działem badań i rozwoju, zintegrowaną logistyką i usługami oraz automatyzacją systemów opakowania. Nowoczesne laboratorium Deles Lab posiada certyfikat ISTA (International Safe Transit Association). Grupa ściśle współpracuje z uczelniami wyższymi we wszystkich krajach, w których prowadzi operacje.

Jestem szczególnie dumny z inauguracji trzeciej fabryki Deles w Polsce. Już od przyjazdu do kraju w 2015 roku zetknęliśmy się z fantastycznymi ludźmi i profesjonalistami różnych narodowości, nie tylko polskich, z którymi dzielimy nasze najgłębsze wartości korporacyjne i perspektywy rozwoju grupy. Wraz z Gorzowem jeszcze bardziej wzmacniamy naszą obecność na polskim rynku - mówi Stefano Scaroni prezes Deles Group.

Deles jest obecny w wielu branżach: w technologiach informatycznych, oświetlenia, AGD, serwisach logistycznych, dystrybucji części zamiennych, opakowaniach zwrotnych, procesach przywracania opakowań do ponownego obrotu (reverse logistics), branży telewizyjnej, przemyśle lekkim, np. systemy ochronne dla przewodów optycznych, branży luxury, dostarcza także zaawansowane rozwiązania wysokotechnologiczne w zakresie automatyzacji procesów pakowania.

Nasza oferta to projektowanie nowoczesnych rozwiązań biznesowych i relacji z naszymi partnerami. Działamy wg bardzo prostych, ale niezwykle istotnych zasad: budujemy relacje partnerskie, długoterminowe, a nie linie komunikacji dostawca - klient - mówi Paweł Lis, dyrektor generalny Deles Polska.

