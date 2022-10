Develia podpisała umowę o współpracy joint venture z Hillwood. Deweloperzy na nieruchomości położonej w Malinie koło Wrocławia zrealizują park logistyczny o powierzchni minimum 400 tys. GLA. Szacunkowa wartość całego projektu przekroczy 1,5 mld zł.

W ramach współpracy, Develia zawrze z Hillwood także przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, na której powstanie centrum logistyczne. Jej treść jest już ustalona i stanowi załącznik do umowy o współpracy JV. Projekt będzie realizowany w co najmniej czterech etapach, dlatego umowa przewiduje etapową sprzedaż gruntu do spółki celowej, w której Develia będzie posiadać 25 proc. udziałów.

W podstawowym scenariuszu Develia nie przewiduje dodatkowego zaangażowania finansowego w realizację centrum logistycznego.

Realizacja centrum logistycznego wymaga od partnerów współpracy na wszystkich etapach projektu - od uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, przez budowę, na komercjalizacji obiektu kończąc. Projekt będzie czerpać z doświadczenia obu firm, ale operacyjne zarządzanie będzie realizowane przez zespół Hillwood.

Umowa joint venture to finalizacja uzgodnień zawartych w liście intencyjnym. Pozyskanie partnera, jakim jest Hillwood, pozwoli na zagospodarowanie gruntu w Malinie zgodnie z naszą strategią. Szacujemy, że przychód z jej sprzedaży, którą będziemy realizować etapami, wyniesie około 34,7 mln euro, czyli powyżej obecnej wartości księgowej wynoszącej 70 mln zł - komentuje Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Dodatkowo Develia będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu.

Park logistyczny, który wybudujemy we współpracy z Develią jest odpowiedzią na niesłabnący popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe w rejonie Wrocławia i Dolnego Śląska - dodaje Hubert Michalak, prezes Hillwood Polska.

