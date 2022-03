Develia łączy siły z Hillwood. Powstanie potężne centrum logistyczne pod Wrocławiem

Develia i Hillwood Polska zrealizują centrum logistycznego o powierzchni minimum 400 tys. w Malinie koło Wrocławia.

Szacunkowa wartość całego projektu przekroczy 1,5 mld zł.

Projekt będzie realizowany w co najmniej czterech etapach.

List intencyjny określa zasady współpracy Develii i Hillwood Polska przy realizacji parku logistycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

Właścicielem nieruchomości, na której powstanie centrum logistyczne jest spółka zależna od Develii. Projekt będzie realizowany w co najmniej czterech etapach, dlatego list intencyjny przewiduje etapową sprzedaż gruntu do spółki celowej, w której Develia będzie posiadać 25 proc. udziałów. Deweloper szacuje, że przychód ze sprzedaży całej nieruchomości gruntowej wyniesie około 35 mln euro. W podstawowym scenariuszu Develia nie przewiduje dodatkowego zaangażowania finansowego w realizację centrum logistycznego.

Parametry projektu zostaną ustalone w oparciu o biznes plan przyjęty w trakcie negocjacji umowy joint venture. Jego realizacja wymaga od partnerów współpracy na wszystkich etapach - od uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, przez budowę, na komercjalizacji obiektu kończąc. Projekt będzie czerpać z doświadczenia obu firm, ale operacyjne zarządzanie będzie realizowane przez zespół Hillwood.

- Nawiązanie współpracy z Hillwood Polska w celu realizacji parku logistycznego na naszym gruncie w Malinie to realizacja kolejnego elementu strategii Develii. Dążymy do maksymalizacji wartości w ramach dezinwestycji tego aktywa, które spółka kupiła w 2007 r., a list intencyjny jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Poza przychodem ze sprzedaży gruntu, Develia będzie posiadać udział w zyskach z tego projektu, który powinien się zakończyć do 2029 r. - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii. - Wspólnie z naszym partnerem prowadzimy rozmowy z lokalnymi władzami na temat zmiany przeznaczenia terenu, która umożliwi realizację przedsięwzięcia. Liczymy, że uda nam się wypracować optymalne rozwiązanie - podsumowuje Andrzej Oślizło.

- Realizacja projektu w Malinie jest krokiem w kierunku powiększenia naszej oferty w okolicach Wrocławia. Nasze sukcesy w prowadzeniu projektów w formule joint venture pozwolą na zoptymalizowanie wyników obu partnerów – mówi Hubert Michalak, prezes Hillwood Polska. – Park logistyczny, który wybudujemy we współpracy z Develią, będzie naszym piątym centrum magazynowym w tym rejonie. Wrocław i cały Dolny Śląsk cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród najemców, szczególnie firm z sektorów e-commerce oraz logistyki. Jak wskazują dane za ostatni kwartał ubiegłego roku, jest to trzeci największy rynek w kraju pod względem popytu zgłaszanego na nowoczesne powierzchnie magazynowe – dodaje Hubert Michalak.