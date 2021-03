Deweloper magazynowy ważnym architektem zrównoważonych rozwiązań w mieście

Dotąd to biura i sektor handlowy kreowały architekturę miast. Teraz ta ważna rola przypada także magazynom, które stają się nieodzowną częścią podmiejskich i miejskich krajobrazów, skupiających również coraz większą część życia społeczności lokalnych. Deweloper magazynowy staje się zatem ważnym architektem zrównoważonych rozwiązań w miastach - tłumaczy Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R SA.

• Strategia długofalowa 7R zakłada całkowitą zeroemisyjność budowanych magazynów w przyszłości. Jest to proces długotrwały, podzielony na etapy i zależy od świadomości, ale i konkretnych potrzeb najemców.

• 7R jako pierwszy deweloper magazynowy dołączył do Proptech Foundation. Przynależność do fundacji ma pomóc w dotarciu do kolejnych rozwiązań i inspiracji.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

• Nowe technologie powinny być ekonomicznym atutem dla najemcy. Zamontowane w obiekcie zielone źródła energii pozwalają zaoszczędzić między innymi na tym, że nie ma opłaty przesyłowej. Jest to spory magnes dla wynajmujących.

7R City Flex Warsaw

Branża logistyczna idzie z duchem czasu i stawia na zrównoważone budownictwo. 7R stworzyło autorski standard zielonych magazynów. Czym on się wyróżnia na rynku?

Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R SA: Jest to połączenie idei, które od pewnego czasu funkcjonują na rynku, ale nam zależało na jednolitym koncepcie. Nasze nowe podejście wyróżnia się na rynku tym, że z góry założyliśmy: wszystkie nasze obiekty będą oferowały rozwiązania proekologiczne w standardzie. Zatem nie tylko na życzenie konkretnego klienta będziemy wprowadzać energooszczędne oświetlenie, lepszą izolacyjność ścian w budynku czy fotowoltaikę. Nasze obiekty po prostu nie będą już bez tych rozwiązań budowane.

Chcemy zadbać o środowisko w kontekście zużytych do budowy magazynów materiałów budowlanych, ale także wyposażyć obiekty w zielone źródła energii. Budynki mają się też naturalnie wpisywać w otoczenie. Dotąd to biura i sektor handlowy kreowały architekturę miast, teraz ta ważna rola przypada także magazynom, które stają się nieodzowną częścią podmiejskich i miejskich krajobrazów, skupiających również coraz większą część życia społeczności lokalnych.

1

2

3

Retransmisja sesji: #zielonemagazyny - online brainstorming

Moda czy realne korzyści?