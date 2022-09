DHL przygotowuje się do obsługi rosnących wolumenów w e-commerce. O szczegółach mówi Monika Duda-Tulejko, Managing Director, DHL Supply Chain.

Rozwój e-commerce, mimo chwilowego spowolnienia, w długim terminie będzie przyspieszał.



Dla DHL branża e-commerce jest szczególnie ważna. 60 proc. obrotu w DHL to właśnie handel internetowy.

Firma cały czas przygotowuje się do obsługi rosnących wolumenów.

- Faktycznie, obserwujemy lekkie wyhamowanie e-commerce, ale przede wszystkim w odniesieniu do prognoz. Branża cały czas rośnie - zaznacza Monika Duda-Tulejko, Managing Director, DHL Supply Chain. - Globalnie, do 2030 roku udział e-commerce w całkowitej sprzedaży ma urosnąć do 40 proc. Chcemy być na to gotowi - zapewnia.

Operator logistyczny inwestuje m.in. we własne magazyny. - Aktualnie realizujemy dwie nowoczesne i zeroemisyjne inwestycje: w Teresinie oraz Gorzowie Wielkopolskim, chcemy również stworzyć flotę elektrycznych aut ciężarowych - wylicza Monika Duda-Tulejko wskazując kolejne etapy w realizacji strategii "Go Green".

