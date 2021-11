DHL Express stawia na zieloną energię w centrach dystrybucyjnych

Obecny plan inwestycji zakłada modernizację dotychczasowych lokalizacji, ale firma – myśląc o przyszłości – inicjuje montaż ogniw w nowo powstałych obiektach oraz zachęca właścicieli budynków do transformacji energetycznej.

DHL Express deklaruje, że w przypadku części oddziałów uda się pozyskać nawet do 100 proc. energii z odnawialnych źródeł.

Zmiany w infrastrukturze oraz tworzenie budynków przyjaznych środowisku to jedno z założeń strategii zrównoważonego rozwoju realizowanej przez DHL.

DHL Express – poprzez montaż fotowoltaiki – dąży do maksymalnego wykorzystania odnawialnych, bezpiecznych dla otoczenia źródeł energii w działalności operacyjnej. Instalacja PV jest przyjazna środowisku – nie generuje CO₂ oraz nie wytwarza szkodliwych dla otoczenia substancji. DHL Express deklaruje, że w przypadku oddziałów w Łodzi i Toruniu uda się pozyskać do 50% energii z odnawialnych źródeł, zaś jednostka w Koszalinie będzie w 100% zasilana energią słoneczną. Zarówno w Łodzi, jak i w Toruniu zostanie zamontowanych 111 modułów fotowoltaicznych firmy RISEN o mocy 49,95 kWh, co równa się energii niezbędnej do zasilenia około 10 domów jednorodzinnych.

– Inwestując w fotowoltaikę, podejmujemy kolejny krok w kierunku dekarbonizacji naszej działalności, co stanowi jeden z głównych filarów strategii GoGreen na rzecz zrównoważonego rozwoju. Co więcej, zmiany w infrastrukturze pozwolą nam osiągnąć ok. 40-50% niższe koszty energii, a w obliczu prognozowanego wzrostu cen prądu oszczędności mogą być jeszcze większe – mówi Agnieszka Łukawczyk, dyrektor ds. operacji w DHL Express. - Opracowując plan inwestycji w ogniwa fotowoltaiczne, a dokładniej w naziemne instalacje do 50kWp, bierzemy pod uwagę wszystkie te miejsca, w których montaż paneli umożliwiają przede wszystkim uwarunkowania prawne oraz kwestie dotyczące infrastruktury, jak konstrukcja budynku czy dostępna pod inwestycję powierzchnia gruntu.

Oprócz własnych inwestycji w ekologiczne rozwiązania energetyczne w jednostkach, DHL Express współpracuje z dostawcami, którzy mogą zagwarantować, że ich energia pochodzi ze źródeł odnawialnych, np. z ogniw fotowoltaicznych czy farm wiatrowych.

DHL w ramach strategii GoGreen planuje szereg ekologicznych rozwiązań. Są to m.in. elektryczne pojazdy kurierskie oraz rowery, które będą wykorzystywane w tzw. ostatniej mili. Ponadto, firma zamówiła elektryczne samoloty cargo Alice firmy Eviation. Oprócz licznych inwestycji we flotę pojazdów, DHL chce zwiększyć liczbę punktów ładowania w Europie oraz inwestuje w prace nad alternatywnymi paliwami lotniczymi. Podjęte działania mają na celu osiągnięcie przez firmę zerowej emisji CO₂ do 2050 roku.