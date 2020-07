DHL łączy siły z DL Invest. Gigantyczna inwestycja na starcie

Powierzchnie przeznaczone dla najemców będą indywidualnie projektowane i dostosowywane dla optymalizacji procesów logistycznych i maksymalizacji ich efektywności. Budynki zostaną wyposażone w proekologiczne, zielone rozwiązania zgodnie z polityką GoGreen DHL. Wybór lokalizacji nie był przypadkowy, teren inwestycji jest na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, posiada bezkolizyjny dostęp do głównych arterii komunikacyjnych Śląska i dogodną komunikację na południe, wschód i zachód Europy. Nie bez znaczenia dla stron ma również dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej w regionie i bezpośredni dostęp do transportu publicznego – funkcjonujące już centrum przesiadkowe powstało dzięki zaangażowaniu DL Invest Group we współpracy z samorządem Gminy Psary.

Współpraca partnerów będzie oparta na połączeniu globalnych kompetencji logistycznych DHL i deweloperskiego doświadczenia DL Invest Group. Na działce o powierzchni ponad 40 ha powstanie komplementarny logistyczny kampus oferujący profesjonalne usługi logistyczne i optymalizację łańcucha dostaw w A-klasowych, zielonych budynkach dostosowywanych do indywidualnych potrzeb najemców.

DHL deklaruje, że do 2050 roku chce zmniejszyć do zera poziom emisji zanieczyszczeń powstających w następstwie działań logistycznych.

Inwestorem przedsięwzięcia będzie DHL, który jednocześnie będzie merytorycznie odpowiedzialny za logistyczną część inwestycji. DL Invest Group będzie pełnił rolę Partnera Zarządzającego odpowiedzialnego za generalne wykonawstwo i zarządzanie procesem realizacji.

– Naszym celem jest stworzenie dla naszych klientów docelowych, kompleksowych rozwiązań logistycznych zakładających optymalizację kosztów przy najwyższej efektywności poprzez wykorzystanie nowatorskich rozwiązań w przestrzeniach magazynowych – mówi Andries Retief, CEO DHL Supply Chain na region CEE. – Dzięki połączeniu naszego globalnego doświadczenia logistycznego z deweloperskim doświadczeniem DL Invest Group będziemy w stanie zaoferować naszym klientom najlepsze docelowe rozwiązania; połączenie nowoczesnej, uszytej na miarę przestrzeni wraz z dedykowaną obsługą logistyczną – dodaje.

Na terenie DL Invest Park Psary powstanie nowatorska koncepcja, łącząca centrum produkcyjne, magazynowe i dystrybucyjne z innowacyjnymi usługami logistycznymi. Inwestycja zostanie poprowadzona z największym szacunkiem wobec środowiska naturalnego.

Obecnie, na terenie inwestycji znajdują się dwa w pełni wynajęte budynki o powierzchni ok. 31 tys. mkw. Kolejny budynek o powierzchni ok. 24 tys. mkw. zostanie oddany do użytku we wrześniu b.r., następny etap projektu o powierzchni 14 tys. mkw. będzie gotowy w IV kwartale b.r. W kolejnych etapach zbudowane zostanie ok. 130 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Założeniem stron jest możliwość dostarczenia docelowej powierzchni dla klientów w ciągu 8-10 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu.