DHL otwiera swoją europejską sieć centrów e-fulfillmentowych dla niezależnych e-sklepów

- Zazwyczaj małe i średnie sklepy nie są w stanie być fizycznie obecne w każdym europejskim kraju, co oddala ich od rynków i konsumentów. Nawet dla dużych detalistów utrzymanie takiej obecności jest często trudne finansowo z punktu widzenia przepływów pieniężnych lub jest wręcz nieopłacalne. W odpowiedzi oferujemy teraz sprzedawcom i sklepom internetowym rozwiązanie sieciowe dla wielu użytkowników. Daje to klientom dostęp do naszych wszystkich usług w sposób elastyczny i dostosowany do ich potrzeb. Możemy wspierać klientów w ramach całego łańcucha dostaw; od przyjmowania i magazynowania towarów, poprzez kompletowanie i pakowanie zamówień, po dostawę do klienta końcowego, jak również obsługę zwrotów. Klienci szczególnie doceniają fakt, że możemy elastycznie dostosowywać usługi do rzeczywistych wielkości zamówień, zarówno w kraju, jak i zagranicą – wyjaśnia Hendrik Venter, Dyrektor Generalny DHL Supply Chain w regionie MLEMEA (Europa Kontynentalna, Bliski Wschód i Afryka).

- W świetle Brexitu nowa oferta staje się coraz bardziej istotna zarówno dla spółek brytyjskich, jak i europejskich. - Rozumiemy potrzeby naszych klientów oraz popyt ze strony ich końcowych konsumentów. Niezależnie od Brexitu, potrzebują oni bezproblemowego rozwiązania w zakresie fulfillmentu dla e-handlu, a my za cel obraliśmy sobie je zapewnić — mówi Jose Nava, Dyrektor Generalny DHL Supply Chain na Zjednoczone Królestwo i Irlandię.

- Uwzględniając wyzwania stawiane przez Brexit oraz globalny wpływ pandemii koronawirusa, nasi klienci chcą, aby ich łańcuch dostaw był bardziej odporny, a jednocześnie bardziej elastyczny, i mógł reagować na wahania wielkości sprzedaży i potencjalne bariery na globalnych szlakach handlowych. Dotyczy to również przedsiębiorców unijnych, których chcą obsługiwać swoich klientów w Zjednoczonym Królestwie w najbardziej wydajny sposób. Pandemia przyspieszyła ograniczenie zależności od poszczególnych rynków i lokalizacji geograficznych oraz posiadanie wielu miejsc zatowarowania, i tak już pozostanie. Bliskość do rynku i posiadanie skalowalnego rozwiązania sieciowego przyniesie ogromne korzyści — dodaje.