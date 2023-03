Panattoni po raz kolejny uszyło na miarę DHL. Deweloper dostarczył 9 tys. mkw. w formule BTO. Nowa inwestycja jest realizowana w Kostrzynie.

Panattoni z nową realizacją Build-to-own dla globalnej marki.

DHL Parcel korzysta z blisko 9 tys. mkw. obiektu cross-dockowego, który firma nabyła pod koniec ubiegłego roku.

Inwestycja w Kostrzynie to kolejna realizacja szyta na miarę Grupy DHL przez Panattoni i kolejna w regionie wielkopolskim.

Współpraca doskonale skrojona. Panattoni w ciągu ostatnich 5 lat regularnie realizowało szyte na miarę obiekty cross-dockowe dla grupy DHL – światowego lidera branży logistycznej. Deweloper dostarczył m.in. dwie inwestycje w Wielkopolsce, w tym 105 tys. mkw. w Żernikach, gdzie oddział Supply Chain prowadzi operacje dla giganta odzieżowego e-commerce. Panattoni oddało także dwa obiekty BTS w regionie Warszawy dla DHL Parcel, o łącznej powierzchni 17 tys. mkw.: w Pruszkowie oraz Radzyminie.

Skuteczne realizacje na stołecznym rynku potwierdziły możliwości dewelopera, który ukończył kolejną inwestycję, tym razem w formule BTO, na własność DHL Parcel, w Kostrzynie – 20 km od Poznania. Pod koniec grudnia 2022 r. firma nabyła obiekt cross-dockowy o powierzchni ok. 9 tys. mkw. Dzięki odpowiednio dużej liczbie bram oraz sorterowi, inwestycja skutecznie pełni funkcję centrum przeładunku przesyłek. W jej ramach firma korzysta z dwukondygnacyjnego biura, zajmującego blisko 1 tys. mkw.

- Formuła Bulid-to-own to zawsze wyraz ogromnego zaufania, które w przypadku współpracy z Grupą DHL zostało zbudowano na gruncie wielu realizacji BTS w całej Polsce. To także kolejny obiekt zrealizowany przez nas dla firmy w Wielkopolsce, co potwierdza ogromny potencjał regionu dla firm o międzynarodowym zasięgu – m.in. dzięki bliskości autostrady A2, łączącej Poznań z Berlinem – głównym ośrodkiem logistycznym Europy Centralnej – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

- Historia naszej współpracy z DHL to także historia rosnącego standardu zrównoważonych realizacji, ponieważ każda kolejna była coraz bardziej zaawansowana pod kątem zielonych i energooszczędnych rozwiązań. To wspaniałe uczucie dokładać swoją cegiełkę do wdrażanej przez DHL koncepcji Go Green i dążeniu firmy do zeroemisyjności - dodaje Marek Dobrzycki.

- Inwestycja zrealizowana dla DHL przez Panattoni ma duże znaczenie operacyjne. Tylko hala zajmuje obszar niemal 8 tys. mkw. Obiekt został wyposażony w pierwszy w Polsce system cross-belt, pozwalający na bezbłędne sortowanie 7,5 tys. przesyłek na godzinę. Warto podkreślić, że jednostka operacyjna w Kostrzynie koło Poznania to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych placówek tego typu w Europie. Wciąż rozwijamy naszą ekspercką wiedzę i inwestujemy w coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu znacznie zwiększa się nasza wydajność i odpowiadamy na potrzeby klientów, które stawiamy na pierwszym miejscu – podkreśla Arkadiusz Stasiak, Wiceprezes ds. Operacyjnych w DHL Parcel Polska.

W ramach podpoznańskiej inwestycji DHL Parcel korzysta m.in. z instalacji fotowoltaicznych, stacji ładowania samochodów elektrycznych i czujników zmierzchu dla oświetlenia zewnętrznego. Na terenie inwestycji stanęła także infrastruktura dla rowerzystów, a Panattoni zadbało o nasadzenia drzew i krzewów wzbogacających ekosystem oraz łąk kwietnych, niewymagających częstego koszenia. Deweloper postawił również domki dla bezkręgowców owadów i ptaków.

Inwestycja BTO powstała w Kostrzynie – 20 km od centrum Poznania oraz 30 km od Lotniska Poznań – Ławica. Obiekt dla DHL położony jest 3,5 km od węzła Kostrzyn, łączącego autostradę A2 z drogą ekspresową S5, biegnącą m.in. przez Wrocław i Bydgoszcz.

