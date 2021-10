DHL testuje niskoemisyjną logistykę wspólnie z Prologis

Ten sposób transportu pomiędzy pięcioma magazynami DHL przyczyni się do zmniejszenia o pięć ton rocznie emisji dwutlenku węgla.

Proces wspierał Prologis uczestnicząc w budowie niezbędnej infrastruktury do ładowania pojazdu.

Całkowita pojemność akumulatora elektrycznej ciężarówki Volvo FL 42 R wynosi 265 kWh. Szybkie ładowanie zapewni jej nowa stacja Alpitronic Hypercharger w Prologis Park Prague-Jirny, o mocy wyjściowej 75 kW.

- Jest to kolejny ważny krok w realizacji naszej strategii Go Green, która ma nam pomóc osiągnąć bezemisyjność do 2050 roku. Jestem dumny z wysiłków naszego zespołu, dzięki któremu możemy skutecznie ograniczać zanieczyszczenie powietrza i przyczyniać się do tworzenia lepszego miejsca do życia – mówi Warren Bodley, dyrektor ds. transportu na Europę Środkową i Wschodnią w DHL Supply Chain.

- To właśnie dzięki takim współpracom osiąga się indywidualne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, rozwijając przy tym niskoemisyjną logistykę przyszłości. Prologis należy do światowych liderów zrównoważonego rozwoju, dlatego jesteśmy dumni, że możemy wraz z DHL pracować nad tym projektem i wspierać naszego klienta we wdrażaniu jego ambitnej, godnej podziwu strategii środowiskowej.” powiedział Jan Pastorek, Real Estate and Customer Experience, Manager Prologis.

Warunkiem wstępnym przedsięwzięcia było uruchomienie stacji ładowania o odpowiedniej mocy. Całkowita pojemność akumulatora elektrycznej ciężarówki wynosi 265 kWh, a nowa stacja ładowania Alpitronic Hypercharger w Prologis Park Prague-Jirny, o mocy wyjściowej 75 kW zapewni mu szybkie ładowanie. Dzięki temu innowacyjny pojazd będzie gotowy do pracy w każdej chwili.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla jest kluczowym elementem strategii ESG Prologis. W tym celu stale poszukuje sposobów, dzięki którym działalność firmy i naszych klientów będzie jak najbardziej przyjazna dla środowiska.