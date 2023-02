Firma inżynierska Flytronic wynajęła powierzchnię magazynową w parku logistycznym Diamond Business Park w Gliwicach. Najemca będzie miał do dyspozycji ponad 4 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej.

DBP Gliwice to kompleks produkcyjno-magazynowo-biurowy, realizowany przez White Star Real Estate w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Flytronic S.A. jest największym polskim podmiotem projektującym i produkującym bezzałogowe systemy powietrzne.

Flytronic rozpocznie działalność w Diamond Business Park Gliwice już w lutym br. Doradcą przy tej transakcji była agencja Triflow.

Podpisana umowa, dzięki której pojawimy się w łączącym funkcje parku logistycznego z powierzchnią produkcyjną DBP Gliwice, pozwoli na szybkie i efektywny rozwój naszej działalności – oświadczył Jarosław Zając, prezes zarządu Flytronic.

Diamond Business Park Gliwice to inwestycja zlokalizowana w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (część Północna Gliwickiej Podstrefy), przy drodze 88, blisko autostrad A4 i A1. W odległości 2 km znajduje się stacja kolejowa oraz śródlądowy Port Gliwice.

- To co wyróżnia nasz zespół, to ścisła współpraca z firmami obecnymi w naszych obiektach i potencjalnymi najemcami oraz znajomość ich potrzeb. Każda nowa umowa, jak w przypadku Flytronic, jest bardzo ważna i stanowi potwierdzenie, że nasza filozofia działania odpowiada najemcom i partnerom biznesowym” – informowała Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate.

Trzy hale klasy A

Diamond Business Park Gliwice to trzy hale o łącznej powierzchni ponad 55 tys. mkw. W budynkach klasy A prowadzona jest działalność logistyczna i produkcyjna. Na zewnątrz znajdują się szerokie place manewrowe i liczne miejsca parkingowe dla najemców oraz ich klientów.

- Zaletą inwestycji jest doskonałe położenie w sercu Górnego Śląska, który przyciąga nie tylko krajowe firmy, ale również logistyków i producentów z Europy. Zaraz po Warszawie, Śląsk jest drugim najważniejszym punktem na magazynowej mapie Polski, wyjątkowo cenionym przez przedsiębiorstwa logistyczne, produkcyjne oraz z sektora e-commerce – dodaje Urszula Rasmussen.

