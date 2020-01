Digitalizacja napędzi branżę transportową

Wzrost kosztów i kurczenie się marż w branży transportu drogowego coraz mocniej skłaniają jej przedstawicieli do poszukiwania nowego „paliwa” do rozwoju. Według analityków sektora TSL w Santander Bank Polska postęp i inwestycje w technologię będą kluczowe dla utrzymania konkurencyjności polskich firm. Pierwszym krokiem w tym kierunku będzie digitalizacja.

Sektor transportu drogowego przez lata rósł przy małym udziale inwestycji w technologię. Przestrzeń do rozwoju w tej sferze pozostaje więc ogromna. Szczególnie, że część technologii możliwych do wdrożenia przez ten sektor zdążyła już dojrzeć, a sam rynek IT wypracować bogatą ofertę gotowych rozwiązań i systemów.

Digitalizacja i cyfrowe technologie to przede wszystkim sposób na poprawę efektywności branży i obniżenie kosztów, zwracają uwagę analitycy Santander Bank Polska. Według badania PwC 54% przedstawicieli globalnych spółek transportowych w efekcie digitalizacji oczekuje wzrostu przychodów. 16% spodziewa się po niej zwiększenia zysków, blisko co 10 (11%) wzrostu satysfakcji klientów.

Pierwszy krok

„Transport przyszłości. Raport o perspektywach rozwoju transportu drogowego w latach 2020-2030” przygotowany przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” i PwC w partnerstwie z Santander Bank Polska, DAF i Uber identyfikuje cztery wymiary digitalizacji w transporcie drogowym. Jako punkt wyjścia autorzy raportu przyjmują podstawową digitalizację, która obejmuje: informatyzację procesów wewnętrznych w firmach, automatyzację obsługi administracyjnej oraz optymalizację sieci transportowych przy wykorzystaniu rozwiązań do modelowania geograficznego sieci.

Kolejnym elementem digitalizowania się sektora jest platformizacja sprzedaży, czyli automatyzacja procesów zakupów i wykorzystanie platform cyfrowych, skupiających różne usługi. Jako trzeci wymiar procesu wskazywany jest wpływ cyfrowych gigantów na rynek. Powstałe dzięki technologii wielkie, globalne podmioty generują presję na branżę zgłaszając popyt na usługi transportowe i logistyczne w dużej skali. Same rozwijają też działalność transportową w ramach własnych grup kapitałowych.

Platformizacja już obecnie zmienia rynek transportu pozwalając efektywniej zarządzać wszelkimi procesami zarówno wewnątrz dużych firm logistyczno-transportowych współpracujących z wieloma nadawcami i podwykonawcami, jak i w formie usługi zewnętrznej oferowanej przez cyfrowych gigantów przewoźnikom i ich klientom. Przykładem może być tu działalność firm Uber i Flixbus w segmencie transportu pasażerskiego. Ich działalność pobudza konkurencję do bardziej efektywnych i nowoczesnych sposobów obsługi klienta, ale także generuje popyt wśród nowych grup konsumentów usług transportowych - zaznacza Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”.

