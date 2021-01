DL Invest Group ma ambitne plany

Umowa JV DL&DHL z DHL Supply Chain na realizację centrum logistycznego o powierzchni 200 tys. mkw., umowa na kolejne 35 tys. mkw. z siecią Stokrotka i zakup 26 ha pod budowę między innymi ponad 100 tys. mkw. w tym centralnego magazynu sieci w podwarszawskim Teresinie, budowa magazynów w formule BTS między innymi dla GTX Hanex Plastic, Inpost oraz realizacja projektu dla Hutchinson Poland - to tylko wybrane projekty zrealizowane na polskim rynku powierzchni magazynowych przez DL Invest Group. Plany na kolejne lata są ambitne. DL Invest Group planuje dostarczyć do 2024 r. łącznie ponad 416 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Rozwój w sektorze powierzchni logistycznych to odpowiedź na aktualną sytuację na rynku, czy też ekspansja była planowana dużo wcześniej?

Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group: Jest to przemyślana, długoterminowa strategia inwestycji w sektor logistyczny, której początki to rok 2008. Przez wiele lat budowaliśmy bank ziemi z myślą o realizacji projektów w tym sektorze. Aktualnie posiadamy 1 619 000 mkw. terenów dedykowanych pod nieruchomości magazynowe w dobrze skomunikowanych lokalizacjach w całym kraju, tym samym widzimy olbrzymi potencjał w tym sektorze. Słowem: byliśmy dobrze przygotowani na wzrost zapotrzebowania na nowoczesne powierzchnie magazynowe i mogliśmy ten rosnący popyt dobrze wykorzystać dostarczając na rynek wysokiej jakości produkty. Parki logistyczne realizujemy pod marką własną – DL Invest Park. W skład portfela wchodzą parki logistyczne (o docelowym potencjale 100.000-300.000 GLA) o funkcji magazynowo-produkcyjnej oraz obiekty szyte na miarę (BTS) na podstawie indywidualnych potrzeb najemców. W najbliższych 2-3 latach zamierzamy uruchomić dodatkowe 12 projektów.

DL Invest Group nie jest jednak typowym deweloperem powierzchni magazynowych, który realizuje projekty z myślą o ich komercjalizacji i późniejszej sprzedaży?

To prawda, realizowane przez nas nieruchomości pozostają w naszym portfelu, dzięki czemu możemy zagwarantować naszym najemcom najwyższą jakość obsługi. Strategia ta jest dużą wartością dla naszych najemców, którzy mogą dzięki temu elastycznie rozwijać swoją działalność mając za partnera długoterminowego właściciela nieruchomości posiadającego w ramach własnych struktur generalnego wykonawcę odpowiedzialnego za realizowane projekty, czy też doświadczony zespół do zarządzania nieruchomościami. Dzięki temu potrafimy szybko i elastycznie reagować na potrzeby firm również w okresie eksploatacji obiektu. Najemcy doceniają ten fakt. Rozpoczynając z nami współpracę eliminują ryzyko, że zaraz po wybudowaniu obiektu deweloper sprzeda projekt do zagranicznego funduszu, a tym samym ewentualne zmiany w ramach nieruchomości oraz komunikacja w tym zakresie jest istotnie utrudniona.