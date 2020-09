DL Invest Group podsumował I półrocze

Portfolio logistyczne spółki w 2019 roku obejmowało 92 tyś. mkw. W trakcie budowy aktualnie jest dodatkowe 52 tyś. mkw. powierzchni wynajmowalnej. W oparciu o posiadany bank ziemi oraz uzyskane zgody administracyjne DL Invest Group planuje dostarczyć do 2024 r. łącznie ponad 416 tyś. mkw. powierzchni magazynowej.

Aktualny bank ziemi dedykowany pod projekty logistyczne to 1 619 000 mkw. znajdujących się w dobrze skomunikowanych lokalizacjach w całym kraju. W 2020 roku spółka postawiła milowy krok w rozwoju, w sektorze logistycznym podpisując umowę z DHL Supply Chain Polska dotyczącą współpracy JV DHL DL, gdzie jako partner zarządzający przystąpiła do realizacji centrum logistycznego DL Invest Park Psary, które docelowo na rynek dostarczy 200 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistycznej.

DL Invest Group realizuje parki logistyczne pod marką własną - DL Invest Park. W skład portfela wchodzą parki logistyczne (o docelowym potencjale 100.000-300.000 GLA) o funkcji magazynowo-produkcyjnej oraz obiekty szyte na miarę (BTS) na podstawie indywidualnych potrzeb najemców.

- Należy podkreślić, że wszystkie realizowane przez nas nieruchomości pozostają w naszym portfelu. Oczywiście, co 4 lata skutecznie dokonujemy sprzedaży istotnych aktywów celem potwierdzenia ich atrakcyjności, płynności oraz rynkowej wartości. Celem DL Invest Group jest budowa wysokiej jakości produktów, które zaspokoją potrzeby i oczekiwania naszych klientów, a tym samym będą dostarczać wysoką wartość podczas całego cyklu życia nieruchomości – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. Kluczem do dbania o jakość i zwiększanie wartości projektów z naszego portfela są doskonałe relacje z naszymi najemcami i proaktywna postawa wobec ich biznesowych potrzeb. Taką strategię realizujemy we wszystkich sektorach rynku nieruchomości, w których działamy – podkreśla Dominik Leszczyński.

W obecnej chwili w sektorze nieruchomości logistycznych DL Invest Group posiada i skupia się na rozwoju parków w Psarach, Dębicy, Dąbrowie Górniczej, Bielsku-Białej oraz Siewierzu. Równolegle prace projektowe trwają nad parkami logistycznymi w Teresinie, Łodzi, Gdańsku, Rzeszowie oraz Warszawie.



Wśród firm, które współpracują z DL Invest Group w kontekście wynajmu powierzchni magazynowych i przemysłowych są między innymi firma Hutchinson, InPost, DHL, Still, Gefco.



- Powierzchnie magazynowe oferowane przez DL Invest Group mają zagwarantowaną możliwość znacznej ekspansji oraz elastycznej aranżacji. Hale połączone są z biurami wysokiej jakości – dzięki wieloletniej obecności na rynku nieruchomości biurowych mamy wypracowane sprawdzone rozwiązania – zaznacza Dominik Leszczyński.

Obiekty realizowane pod marką DL Invest Park wyposażone są w pełną infrastrukturę przylegającą. Infrastruktura kompleksów zapewnia także dostęp do dwóch niezależnych źródeł zasilania. Standardem są całodobowy monitoring i ochrona w całości ogrodzonych terenów oraz systemy kontroli dostępu przy bramach wjazdowych. W DL Invest Parkach powstały także specjalne strefy dezynfekcji, w tym stanowiska dezynfekcji pojazdów.