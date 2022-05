DL Invest Park Psary uzyskał certyfikat ekologiczny BREEAM In Use

DL Invest Park Psary o łącznej powierzchni blisko 40 tys. mkw. uzyskał certyfikat ekologiczny BREEAM In Use na poziomie Excellent.

Certyfikacja ekologiczna projektów realizowanych przez DL Invest Group to jedno z założeń firmy przyjętych w ramach wdrażanej strategii ESG: DL Green.

Aktualnie trwa proces certyfikacji innych projektów należących do firmy.

W ostatnich miesiącach BREEAM In Use na poziomie Excellent uzyskał biurowiec DL Piano w Katowicach, w którym mieści się między innymi siedziba firmy DL Invest Group.

- Certyfikacja ekologiczna BREEAM na wysokim poziomie to poświadczenie jakości naszych nieruchomości, które z jednej zapewniają optymalne środowisko pracy dla naszych najemców, a z drugiej powstają z poszanowaniem otoczenia i środowiska naturalnego. Wysoką punktację w certyfikacji uzyskujemy między innymi dzięki najwyższej jakości materiałom budowlanym i instalacjom, efektywności energetycznej, poszanowaniu dla naturalnego środowiska i prowadzeniu licznych nasadzeń drzew i innych roślin, a także dzięki rozwiązaniom sprzyjającym wykorzystywaniu transportu publicznego oraz alternatywnych środków transportu. Dodatkowo, jednym z podstawowych założeń jest wykorzystywanie w przypadkach, w których to możliwe materiałów oraz firm wykonawczych pochodzących z bliskiej odległości od realizowanych przez nas projektów, aby zminimalizować ślad węglowy, który pozostawia transport i produkcja – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

DL Invest Park Psary to centrum logistyczne w województwie śląskim zlokalizowane na 90-hektarowej działce połączonej bezpośrednio bezkolizyjnym węzłem z drogą krajową DK86, którą w ciągu kilku minut można dojechać do głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce: autostrad A4 i A1 oraz drogi ekspresowej S1. W posiadaniu DL Invest Group jest pozwolenie na budowę obiektów o łącznej powierzchni użytkowej 320 tys. mkw. Wśród najemców centrum logistycznego DL Invest Park Psary są między innymi DHL Supply Chain, sieć Stokrotka, Gefco, Still czy Media Expert.

- Wszystkie nasze nowe projekty posiadają certyfikaty BREEAM lub są w trakcie procedury uzyskiwania certyfikatu. W grudniu zeszłego roku certyfikat BREEAM In Use na poziomie Excellent uzyskał nasz biurowiec DL Piano zlokalizowany w Katowicach. W budynku tym mieści się między innymi nasza siedziba. Wkrótce certyfikaty uzyskają inne nasze najnowsze biurowce: oddany do użytku w marcu bieżącego roku katowicki DL Tower oraz realizowany w Gliwicach kompleks biurowy DL Prime – podkreśla Dominik Leszczyński.

- Certyfikacja BREEAM to jedno z założeń przyjętych w strategii ESG naszej firmy – DL Green. W jej ramach realizujemy projekty w oparciu o najnowsze technologiczne rozwiązania kreujące przyjazne środowisko wewnętrzne budynków, sprzyjające rozwojowi i wzrostowi świadomości ekologicznej lokalnych społeczności oraz dbamy o naturalne uwarunkowania funkcjonowania naszych projektów w tym realizujemy ponadstandardowe nasadzenia drzew i innych roślin na terenach okalających powstałe budynki – podkreśla Dominik Leszczyński.

- Wysoka ocena naszych nieruchomości w systemie BREEAM cieszy nas, tym bardziej że projekty te nie były tworzone z myślą o uzyskaniu możliwie najwyższej oceny w tym, czy innym systemie. Naszym założeniem było stworzenie budynków spełniających najwyższe światowe standardy w kontekście jakości i komfortu ich użytkowania przez najemców. Wynika to bezpośrednio ze strategii DL Invest Group: nie sprzedajemy wybudowanych przez nas budynków. Pozostają one w naszym portfelu. Zależy nam więc na długoterminowych relacjach z naszymi najemcami, a także na ich dalszym rozwoju – w najbliższych miesiącach rozpoczną się kolejne realizacje w tym budowa powierzchni magazynowych, następnych trzech budynków biurowych, jak również parków handlowych, a więc nasi najemcy mogą rosnąć wraz z powiększającym się portfolio należących do nas nieruchomości i zajmować kolejne, najwyższej jakości powierzchnie – podsumowuje Dominik Leszczyński.