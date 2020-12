DL Invest z gruntem pod magazyn BTS dla Stokrotki

Przedmiotowa umowa najmu jest efektem dotychczasowych realizacji DL Invest Group na rzecz firmy Stokrotka, która jest najemcą powierzchni magazynowych w DL Invest Park Psary. Oddanie do użytku projektu w Teresinie planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Przedmiotowa umowa najmu ze Stokrotką to potwierdzenie wysokiej świadomości najemców, co do zasad funkcjonowania rynku magazynowego, w ramach którego najemca nie chce być już tylko elementem projektu inwestycyjnego.



- Tacy najemcy jak Stokrotka mają doskonałą świadomość wartości oraz atutów, jakie musi spełniać nowy magazyn oraz lokalizacja. Sama dostępność oraz cena najmu nie stanowi już głównego wyznacznika dla podejmowanych decyzji, ponieważ na finalny koszt użytkowania takiego obiektu składa się szereg kosztów dodatkowych takich jak: media czy opłaty service charge, a w szczególności sposób ich rozliczania. Oczekiwania świadomych najemców, a zarazem stawiane wymagania są bardzo wysokie, poczynając od jakości obiektu, poprzez wysokie standardy ekologiczne, a kończąc na możliwości ekspansji i jakości w zarządzaniu obiektem po oddaniu do użytku oraz udogodnieniach stwarzanych dla pracowników, którzy często definiują lokalizację – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

Jak dodaje, to właśnie w tak trudnych i złożonych projektach, gdzie liczy się specjalizacja, ale również długoterminowa relacja połączona z zarządzaniem obiektem oraz atutami, jakie daje najem powierzchni u dewelopera, który pozostaje właścicielem gwarantując jakość użytkowania takiego obiektu, stanowi dużą przewagę firmy oraz istotną wartość dla najemców.

- Tym bardziej cieszymy się, że spośród wszystkich firm to właśnie nas po raz kolejny wybrała Stokrotka powierzając nam tym razem realizację tak ważnego projektu, jak centralny magazyn dla całej sieci. Nasza inwestycja w Teresinie docelowo zakłada budowę ponad 100.000 mkw. powierzchni magazynowej przy zachowaniu najwyższych standardów ekologicznych w ramach programu DL Green. Z jednej strony daje to naszemu najemcy możliwość dalszej ekspansji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, a z drugiej umożliwia innym firmom skorzystanie z doskonałej lokalizacji naszej inwestycji: działka mieści się w bliskim sąsiedztwie dróg krajowych DK92 i DK50. Oddalona jest o 20 km od autostrady A2, a w jej pobliżu przebiega linia kolejowa E20. Taka lokalizacja zapewnia doskonałe połączenie z resztą kraju – zauważa Dominik Leszczyński.