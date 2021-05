DL Invest ze skrzydlatymi najemcami. Przy magazynach powstaną ule

W kolejnych miesiącach pojawią się następne pasieki przy magazynach oraz na dachach nowych budynków biurowych w tym katowickich DL Piano oraz powstającego przy ulicy Korfantego nowoczesnego biurowca DL Tower, którego oddanie do użytku planowane jest na IV kwartał bieżącego roku.

- W tym roku ruszamy z pilotażowym programem adopcji pasiek na przestrzeniach logistycznych. Rozpoczynamy od pięciu pasiek, ale ambicje mamy dużo większe. W pierwszym etapie zamierzamy ulokować czterdzieści rodzin. Po rozroście psarskiej pasieki, planujemy wprowadzić pszczoły do miast na dachy naszych powierzchni biurowych. To podkreśla przede wszystkim odpowiedzialną postawę firmy. Pszczoły w naszym klimacie odgrywają zasadniczą rolę dla wzrostu roślin w tym dla drzew i krzewów owocowych – mówi Tomasz Saternus, Project Manager w DL Invest Group, który podjął się nadzoru nad wprowadzaniem uli na tereny inwestycji DL Invest Group - Mnogość naszych lokalizacji pozwoli na selektywną produkcję różnych gatunków i rodzajów produktów pszczelarskich w zależności od roślinności sąsiadującej z naszymi centrami logistycznymi oraz obiektami biurowymi. Pozwoli to w płynny i ekologiczny sposób wpisać się w lokalny mikroklimat oraz korzystnie wpłynąć na środowisko zewnętrzne naszych budynków. By zapewnić dogodne warunki pracy i rozwoju naszych pszczelich rodzin opiekę nad nimi powierzyliśmy doświadczonemu pszczelarzowi, który będzie dbał o ich dobro – podkreśla Tomasz Saternus.

- Adopcja pszczelich rodzin to kolejny krok w naszym programie DL Green, którego podstawowymi celami są zapewnienie korzystnego oddziaływania naszych inwestycji na środowisko zewnętrzne. DL Green opiera się na trzech zasadniczych fundamentach: dbałości o środowisko przy planowaniu, budowie i zarządzaniu nieruchomościami stąd między innymi decyzja o ekologicznej certyfikacji naszych nowych projektów, wprowadzanie akcji edukacyjnych dla użytkowników naszych nieruchomości i lokalnych społeczności w kontekście proekologicznych postaw oraz konkretnych działań na terenie naszych projektów w tym wprowadzania pasiek oraz nasadzeń roślin, które mają korzystnie wpływać na lokalne środowisko tworząc habitaty dla licznych gatunków zwierząt – podkreśla Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.