Dla MLP miniony rok był bardzo udany. Grupa osiągnęła ponad 480 mln zł zysku netto

Nasza ugruntowana pozycja w Europie oraz wieloletnie doświadczenie zespołu, wraz z ciągle rozbudowanym portfolio projektów, zapewnia nam silne podstawy do dalszego, bardzo dynamicznego wzrostu skali działania w następnych latach, aczkolwiek nie wiemy, jak przełoży się na sytuację ekonomiczną inwazja rosyjska na Ukrainie – powiedział Radosław T. Krochta, prezes zarządu MLP Group S.A.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 17 mar 2022 08:44

Grupa Kapitałowa MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za 2021 rok. W minionym roku Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 51 proc do poziomu 1,82 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła o 46 proc. do około 3,4 mld zł. Skonsolidowane przychody z tytułu umów najmu (tj. podstawowej działalności grupy) wyniosły 196 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu r./r. o prawie 15 proc. Grupa wypracowała 632,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej, czyli o 112 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie niemalże potroiła wynik netto do 480,5 mln zł.