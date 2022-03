Dlaczego czynsze w magazynach muszą rosnąć?

Czynsze w magazynach będą rosnąć, bo muszą. Wpływają na to koszty budowy, pracy, mediów. Prognozy także mówią, że należy się spodziewać wzrostów, choć niezbyt dynamicznych. Z tego powodu najemcy wolą podpisywać umowy wieloletnie, aby mieć gwarancję stabilnej stawki czynszowej - tłumaczy Joanna Jasińska, Portfolio Manager w Marvipol Logistics.

Marvipol Logistic pod koniec zeszłego roku zainwestował w dwudziesty magazyn. Wszystkie projekty są realizowane z liderem rynku magazynowego - firmą Panattoni na zasadzie joint venture.

Większość magazynów Marvipol Logistic zbudował spekulacyjne. Tylko dwa powstały wyłącznie na zamówienie konkretnego najemcy: dla OBI w Łodzi i dla Żabki pod Wrocławiem.

Na początku drugiego kwartału tego roku Marvipol Logistic rozpocznie budowę w Katowicach na pokopalnianym gruncie. Będzie to segment last mile delivery. Nie ma jeszcze pozwolenia budowę, a już ustawiła się kolejka potencjalnych najemców. W tym regionie podobne projekty świetnie się komercjalizują.

Marvipol Logistic, jako spółka celowa mieszkaniowej spółki Marvipol Development, inwestuje w magazyny od 2015 r. Jak duży portfel zbudowaliście przez ten czas?

Joanna Jasińska, Portfolio Manager w Marvipol Logistic: Pod koniec zeszłego roku zainwestowaliśmy w dwudziesty magazyn. Wszystkie te projekty są realizowane z liderem rynku magazynowego - firmą Panattoni na zasadzie joint venture. Czternaście naszych obiektów już sprzedaliśmy. Natomiast sześć jest na różnym etapie realizacji, w różnych lokalizacjach w Polsce. Dwa są praktycznie ukończone. Jeden - w gminie Michałowice pod Warszawą, przy drodze S7. To obiekt typu city logistisc o powierzchni 9 tys. mkw. Podpisaliśmy już przedwstępną umowę sprzedaży. Sądzę, że na przełomie marca i kwietnia sfinalizujemy transakcję.

A ten drugi prawie ukończony gdzie powstaje?

W gminie Tyniec Mały. Liczy 18 tys. mkw. Nie ma jeszcze kupca, ponieważ nie jest jeszcze w pełni skomercjalizowany. Zazwyczaj sprzedajemy magazyny wynajęte przynajmniej w 80-90 proc. Jest to nasz drugi projekt w tym regionie. Pierwszy wykonaliśmy dla Żabki.

Czy te dwa obiekty zbudowaliście spekulacyjnie?

Tak. Właściwie większość naszych obiektów zbudowaliśmy spekulacyjne. Zaledwie dwa projekty powstały wyłącznie na zamówienie konkretnego najemcy: dla OBI w Łodzi i dla Żabki pod Wrocławiem. Analizy rynkowe pokazują, że w przyszłości liczba obiektów spekulacyjnych będzie rosła. Prawdopodobnie większość z nich zostanie wynajęta przez firmy z sektora e-commerce, które tak dynamicznie się rozwijają, że właściwie ciągle potrzebują nowej powierzchni magazynowej. Oczywiście spekulacyjne obiekty zawsze wiążą się z jakimś ryzykiem, natomiast zwroty są według nas lepsze.

W jakim stadium realizacji są kolejne wasze obiekty?

Wystartowaliśmy z projektem w Tarnowie Podgórnym koło Poznania. Pod koniec grudnia 2021 r. dostaliśmy pozwolenie na jego budowę. Na początku tego roku rozpoczęły się prace budowlane. Liczy blisko 60 tys. mkw. Głównym jego najemcą będzie duża firma logistyczna, zajmując 60 proc. powierzchni. Podpisaliśmy też już kolejną umowę, więc na bardzo wczesnym etapie budowy skomercjalizowaliśmy prawie 80 proc. tego big boksu. Ten wynik pokazuje, że to gorący region dla segmentu magazynowego. Nie ma tam zbyt wielu gruntów, a popyt najemców jest duży. Mam nadzieję, że podobnych inwestycji zrealizujemy w tym rejonie więcej.

Pod koniec zeszłego roku rozpoczęliście też budowę dwóch hal magazynowych w Warszawie na Annopolu. Domyślam się, że to będą obiekty przeznaczone do obsługi ostatniej mili, bo to bezcenna lokalizacja.

Tak. Jedna będzie liczyć ok. 22 tys. mkw., a druga - 18 tys. mkw. Pipeline najemców jest bardzo ciekawy. Niebawem sfinalizujemy umowy. Realizacja pierwszej hali jest bardziej zaawansowana - wkrótce będzie miała już dach, a budowa drugiej - rusza lada dzień.

Interesujecie się także Katowicami, prawda?

Tak, chodzi o grunt pokopalniany. Mamy nadzieję, że na początku drugiego kwartału rozpoczniemy budowę. Będzie to także realizacja w segmencie last mile delivery. Nie mamy jeszcze pozwolenia budowę, a już ustawiła się kolejka potencjalnych najemców Mamy doświadczenie z Górnym Śląskiem i wiemy, że w tym regionie podobne projekty świetnie się komercjalizują.

A ten dwudziesty magazyn gdzie powstaje?

W Łodzi. Będzie liczył 20 tys. mkw.

Widać, że stawiacie na oczywiste lokalizacje.

Tak, skupiamy się na głównych rynkach magazynowych i na logistyce miejskiej.

Jak szybko się dziś sprzedaje magazyny? Czy rzeczywiście zainteresowanie zagranicznych funduszy jest tak duże, że można nawet sprzedać dziurę w ziemi?

Może nie aż tak, ale zainteresowanie jest ogromne. Na rynku transakcyjnym magazyny królują. Nasza współpraca z Panattoni jest także wielkim atutem przy sprzedaży.

Według jakiego modelu budujecie swój bank ziemi, o którą tak trudno w dzisiejszych czasach?

Tak naprawdę nie mamy banku ziemi, ponieważ inwestujemy w projekty, na które Panattoni najczęściej ma już pozwolenie na budowę lub za chwilę je otrzyma. Nasz model zakłada wyjście z każdego projektu w ciągu 36 miesięcy. Zatem nie interesują nas grunty, które wymagają wielomiesięcznych przygotowań do realizacji.

Jak się zachowują czynsze w magazynach?

Będą rosnąć, bo muszą. Wpływają na to koszty budowy, pracy, mediów. Prognozy mówią, że należy się spodziewać wzrostów, choć niezbyt dynamicznych. Z tego powodu najemcy wolą podpisywać umowy wieloletnie, aby mieć gwarancję stabilnej stawki czynszowej.

Czy kolejne realizacje planujecie dopiero po zakończeniu tych sześciu?

Nie. Analizujemy kolejne projekty. W perspektywie najbliższych tygodni lub miesięcy na pewno wejdziemy w co najmniej jedną nową inwestycję. Nasza strategia przewiduje utrzymywanie zaangażowania finansowego w segmencie magazynowym na poziomie ok. 200 mln zł.