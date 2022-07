Do Morskiego Portu Gdynia będą mogły wpływać coraz większe statki

Podpisano umowę na realizację zadania „Przebudowa akwenów wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m”. To kluczowa inwestycja dla dalszego rozwoju portu w Gdyni.

Rozpoczyna się kluczowa dla dalszego rozwoju Morskiego Portu Gdynia inwestycja.

Jest to finalny etap wieloletnich inwestycji prowadzonych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia w ramach zadania inwestycyjnego „Pogłębianie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III”.

Ta kluczowa dla dalszego rozwoju portu inwestycja, jest kolejnym tak ogromnym przedsięwzięciem realizowanym przez ZMPG S.A. w ostatnim czasie.

- Podstawowym celem realizacji tego projektu jest umożliwienie zawijania do portu największych na Bałtyku statków. Realizacja projektu przyczyni się do pełniejszego wykorzystania potencjału portu, wzrostu poziomu przeładunków w terminalach, a tym samym zwiększy konkurencyjność Portu Gdynia w rejonie Morza Bałtyckiego – mówi Jacek Sadaj, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.

W ubiegłych latach została wykonana przebudowa Nabrzeży Norweskiego, Słowackiego oraz Włoskiego, wykonano skrócenie Północnej Ostrogi Pilotowej, a aktualnie realizowana jest Przebudowa Ostrogi Pilotowej oraz Nabrzeża Portowego. Powyższe projekty, miały na celu umożliwienie wykonania kluczowych dla rozwoju Portu robót budowlanych, polegających na wykonaniu robót czerpalnych na całej długości Kanału Portowego, od Wejścia Głównego do Nabrzeża Puckiego, do docelowej głębokości -16,0m. W niezbędnym zakresie pogłębione zostaną również Baseny III, IV oraz V. W ramach prac zostaną również wykonane umocnienia dna przy Nabrzeżach Szwedzkim, Bułgarskim / Puckim oraz nad rurociągami paliwowymi zlokalizowanymi w dnie w rejonie Awanportu, przełożone zostaną kable teletechniczne przebiegające pod dnem Kanału Portowego na teren Marynarki Wojennej.

W ramach prac wyczerpane zostanie ca. 4 mln m3 urobku, który zdeponowany zostanie na klapowisku morskim. Ilość urobku umożliwiłaby zasypanie 1.600 pełnowymiarowych basenów olimpijskich.

16 miesięcy na budowę

Wykonawca – belgijska firma JanDeNul – zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 16 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

Dzisiaj została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a firmą Jan De Nul na roboty czerpalne, zasypowe i pokrewne w Porcie Gdynia. Cieszymy się na nadchodzącą współpracę z Portem Gdynia, dołożymy wszystkich starań, aby ten duży i ważny projekt infrastruktury morskiej zakończył się sukcesem – komentuje Kurt Levrau - Area Manager Europe.

Realizacja zadania ma na celu umożliwianie obsługi znacznie większych jednostek pływających o długości do 400 m, co w znaczy sposób przyczyni się do zwiększenia przeładunków w Porcie Gdynia, zarówno w zakresie kontenerów, jak i towarów masowych i drobnicy.