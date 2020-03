Do portfela nieruchomości MLP Group dołączy projekt w Łodzi

Nowoczesne centrum logistyczno-dystrybucyjne MLP Łódź zlokalizowane jest w południowo wschodniej części Łodzi, w dzielnicy Widzew, (bliskim sąsiedztwie) zaledwie 4 km od autostrady A1, łączącej Łódź z Trójmiastem oraz ok. 20 km (10 min) od autostrady A2 (Berlin-Poznań-Warszawa).

Nowy projekt powstanie na działce ok. 20 ha, a jego docelowa powierzchnia najmu wyniesie ok. 80 tys. mkw. Dostarczy najnowocześniejsze przestrzenie magazynów wielkopowierzchniowych typu BTS, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów MLP Group. Nowe centrum powstanie zgodnie zasadami zrównoważonego rozwoju, a obiekty magazynowe Spółki będą zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania certyfikacji BREEAM. Kompleks logistyczny MLP Łódź skierowany będzie przede wszystkim do najemców z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji.

Budowa nowego centrum logistycznego ruszy na początku 2021 roku, a wydanie pierwszego gotowego obiektu zaplanowane jest na trzeci kwartał 2021 roku.

- Cieszymy się, że udało nam się sfinalizować zakup tej nieruchomości. Centralna Polska to jeden z najbardziej obiecujących się regionów w kraju, a do tego doskonała lokalizacja naszego nowego projektu, w samym centrum, szybko zyska duże zainteresowanie wśród potencjalnych najemców - powiedziała Agnieszka Góźdź, Dyrektor Działu Sprzedaży w MLP Group.

Świetna lokalizacja, wraz z dobrze przygotowaną infrastrukturą transportową (port lotniczy oraz skrzyżowanie transeuropejskich autostrad A1 i A2) oraz dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej to decydujące czynniki wpływające na rozwój oraz atrakcyjność tego regionu. Nowy projekt MLP Łódź jest pierwszym, ale nie ostatnim parkiem MLP Group w tym województwie, oprócz doskonałej lokalizacji centrum, przyszli najemcy, a w szczególności ich pracownicy będą mieli zapewniony doskonały transport publiczny.

- Celem strategicznym MLP Group jest obecność spółki w kluczowych regionach kraju i dlatego na nich będziemy dokonywać nowych akwizycji działek, co pozwoli nam na zwiększenie naszego zaangażowania na wspomnianych obszarach. W najbliższym czasie możemy spodziewać się znacznego spowolnienia na rynku, wtedy kluczowe znaczenie będą miały lokalizacje w obrębie dużych miast. Dlatego my, jako MLP Group nie obawiamy się tego, właśnie ze względu na obecność Grupy w newralgicznych miejscach w kraju - dodała Agnieszka Góźdź.