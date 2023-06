Trzecia linia produkcyjna nawozów, która powstaje w Anwilu z Grupy Orlen, jest prawie ukończona. Zaawansowanie przedsięwzięcia to ok. 97 proc. W bliskim sąsiedztwie tego zakładu ma w przyszłości powstać mały reaktor jądrowy SMR.

Dobiega końca rozbudowa linii nawozowej w Anwilu.

Zaawansowanie wynosi około 97 proc.

W sąsiedztwie zakładu ma być mały reaktor jądrowy SMR.

- Niebawem zakończymy kluczową inwestycję w rozbudowę mocy produkcyjnych nawozów. Również tutaj chcemy zrealizować jeden z reaktorów SMR. Strategiczne inwestycje budują jedną z najbardziej konkurencyjnych spółek w branży - napisał w środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na Twitterze.

Odpowiadając na pytania PAP dotyczące obu przedsięwzięć, koncern poinformował, że trzecia linia do produkcji nawozów jest niemal w całości ukończona - zaawansowanie wynosi około 97 proc.

- Trwają prace na ostatniej w tym ciągu produkcyjnym instalacji granulacji. Równolegle prowadzone są końcowe testy na instalacjach kwasu azotowego i neutralizacji - zaznaczono w informacji przekazanej PAP.

Dzięki nowej linii do produkcji nawozów, wolumen produkcji zwiększy się w Anwilu z obecnych 996 tys. ton do niemal 1,5 mln ton nawozów w skali roku.

Odnosząc się do uruchomienia małego reaktora jądrowego SMR, PKN Orlen wyjaśnił, że zgodnie z założeniami, ma być on umiejscowiony w bliskim sąsiedztwie zakładu Anwilu.

- Teren ten przeszedł już wstępną weryfikację. Badano m.in. sejsmiczność, kwestie geologiczne, ryzyko powodziowe oraz dostępność wody. Kolejnym etapem są badania terenowe oraz rozpoczęcie dialogu społecznego. Na tę fazę zaplanowano ok. dwa lata - poinformowano w odpowiedzi.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że kolejne etapy związane z przedsięwzięciem to otrzymanie decyzji zasadniczej oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także decyzji lokalizacyjnej, zezwolenia na budowę wydanego przez Państwową Agencję Atomistyki oraz pozwolenia na budowę.

Według PKN Orlen dopiero po potwierdzeniu potencjału, otrzymaniu wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz osiągnięciu porozumienia społecznego, podjęta zostanie ostateczna decyzja o budowie reaktora SMR we Włocławku. Grupa Orlen, zgodnie ze swoją strategią, zamierza do 2030 r. uruchomić co najmniej jeden mały reaktor modułowy.

Anwil z siedzibą we Włocławku to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce. W grudniu 2021 r. Anwil obchodził 50-lecie uruchomienia pierwszej linii produkującej nawozy.

PKN Orlen i jego Grupa Orlen, która działa na ponad 100 rynkach zbytu, to największe polskie przedsiębiorstwo, spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 49,90 proc. Koncern ma siedem rafinerii w Polsce - w tym największą w Płocku, a także dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma też ogółem ok. 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, Niemczech, Czechach, na Słowacji, na Litwie oraz na Węgrzech. Grupa Orlen posiada również rozbudowany segment petrochemiczny. (PAP)

