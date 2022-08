Dojrzały rynek kusi inwestorów

Rynek nieruchomości przemysłowych w Europie utrzymuje dynamikę wzrostu. W trudnych latach 2020 i 2021 udowodnił swoją odporność i kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki, a przerwane i zakłócone łańcuchy dostaw zmusiły głównych graczy do natychmiastowego działania i dostosowania swoich strategii w zakresie nieruchomości - wynika z raportu JLL „Made in Poland” przygotowanego we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Hays oraz ALTO.