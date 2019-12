Dojrzewalnie bananów w MLP Bucharest West

W listopadzie br. dystrybutor bananów pod marką Yellow podpisał kontrakt z MLP Group na ok. 4 tys. mkw. nowoczesnej hali magazynowej. Przekazanie gotowej przestrzeni zaplanowane jest na luty 2020 r.

- W ostatnim czasie Rumunia przechodzi boom gospodarczy i przyciąga coraz więcej inwestorów. Budowa naszego parku ruszyła na początku 2019 roku, a dzięki temu, że zaczęliśmy budować spekulacyjnie, byliśmy w stanie dostarczyć naszemu klientowi obiekt w tak szybkim czasie – mówi Agnieszka Góźdź, dyrektor działu sprzedaży na Polskę i Rumunię w MLP Group SA.

Citronex to rodzinna firma, która działa na rynku już 31 lat, zaczynała jako przedsiębiorstwo zajmujące się handlem owocami i warzywami. Obecnie to importer i dystrybutor bananów, producent pomidorów oraz właściciel stacji paliw, hoteli i restauracji. W Europie jest czołowym importerem bananów, realizującym dostawy do największych sieci handlowych, owoce sprowadzane są głównie z plantacji z Ekwadoru, Kolumbii i Kostaryki. Banany trafiają do sieci hipermarketów i supermarketów, takich jak m.in. Carrefour, Tesco, Biedronka w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Chorwacji, w Estonii, na Litwie, na Łotwie, w Niemczech, na Ukrainie i na Węgrzech . Grupa rozpoczęła swoją działalność na rynku rumuńskim w 2018 r., a w pierwszym kwartale 2020 r. odbierze kolejny obiekt dystrybucyjny w parku logistycznym MLP Bucharest West.

- Kluczowe było dla nas znalezienie partnera komplementarnego, dlatego przed dokonaniem wyboru poświęciliśmy czas na wnikliwą analizę ofert i możliwości organizacji funkcjonujących w branży. Decyzja o podjęciu współpracy z MLP Group motywowana była przede wszystkim zdecydowaniem, szybkością decyzji i skutecznością przedstawicieli firmy w rozwiązywaniu problemów, oraz rynkowo uzasadnioną propozycją cenową. MLP Group dysponuje nie tylko ekspercką wiedzą, ale także odpowiednim zapleczem, które niezbędne są przy kompleksowej realizacji tak wymagającego i złożonego zlecenia. Reprezentanci Polskiego i Rumuńskiego oddziału firmy podczas naszej kooperacji wykazywali się doskonałym zrozumieniem naszych potrzeb i oczekiwań, co przełożyło się na wyjątkowo sprawną i owocną współpracę – mówi Marek Szulc, Project Development Manager w YellowFreshFruits.S.R.L.

Powierzchnia parku logistycznego MLP Bucharest West w pierwszym etapie to 22 tys. mkw., z czego 12 tys. mkw. jest już ukończone i wynajęte, a kolejne 10 tys. mkw. zostanie oddane w styczniu 2020 roku. Generalnym wykonawcą obiektu jest firma Sagex Construct mająca wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów magazynowych.

MLP Bucharest West to nowy park logistyczno-produkcyjny, którego docelowa powierzchnia to aż 99 tys. mkw. Centrum logistyczne dzięki świetnej lokalizacji jest niewątpliwie decydującym czynnikiem przy wyborze lokalizacji dla prowadzonej działalności, położone zaledwie 15 km od stolicy z bezpośrednim dostępem do obwodnicy oraz autostrady A1.