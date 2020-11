Dolnośląskie i opolskie rosną w magazyny

- Polska południowo-zachodnia utrzymuje szybkie tempo rozwoju, a region wciąż przyciąga inwestorów z sektora logistycznego i produkcyjnego. Zapotrzebowanie na magazyny i powierzchnie przemysłowe w tym regionie utrzymuje się na podobnym - wysokim poziomie, w porównaniu do zeszłego roku. Po trzech kwartałach 2020 popyt osiągnął prawie 367 tys. mkw., czyli jedynie 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019. W ślad za utrzymującym się popytem następuje reakcja po podażowej stronie rynku, dlatego dostępność oferowanych najemcom powierzchni wciąż rośnie, a w budowie są już kolejne obiekty. Stopa pustostanów na tych rynkach pod koniec września br. utrzymywała się na relatywnie niskim poziomie 7,5 proc. wobec 8,2 proc. w skali całego kraju, co stanowiło spadek o 1,5pkt. proc. w ujęciu kwartalnym – mówi Dominik Łoś, dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Przemysłowo-Logistycznych CBRE.

Duży przyrost magazynów w pierwszym półroczu

Na koniec trzeciego kwartału br. w południowo-zachodniej Polsce, czyli w województwach dolnośląskim i opolskim, znajdowało się ponad 2,7 mln mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej. W tym okresie przybyło 352 tys. mkw. powierzchni, a dodatkowo w budowie znajdowało się 73 tys. mkw. To w sumie ponad 400 tys. mkw. nowych magazynów.

E-commerce i auta elektryczne wynajmują we Wrocławiu i Opolu

Swojego miejsca we Wrocławiu i Opolu poszukują firmy m.in. z branż logistycznej, motoryzacyjnej, AGD, przemysłu elektronicznego i mechanicznego. W stolicy Dolnego Śląska i Opolu zadomawia się również rosnący w związku z epidemią koronawirusa sektor e-commerce.

- Wrocław i Opole to miasta 4.0, które przyciągają firmy właśnie związane z czwartą rewolucją przemysłową. Stolica Dolnego Śląska i opolskie podążają w kierunku nowoczesności. Obecne tam firmy, m.in. związane z produkcją aut elektrycznych czy ich podzespołów, myślą o rozwoju w regionie, a jednocześnie cały czas pojawiają się kolejne inwestycje – mówi Dominik Łoś z CBRE.

Wśród największych inwestycji jakie miały miejsce w województwie dolnośląskim w ostatnim czasie warto wymienić m.in. LG Chem oraz 3M. Pierwsza firma już w 2022 roku ukończy zakład do produkcji akumulatorów litowo-jonowych do pojazdów elektrycznych. Będzie to pierwszy i obecnie jedyny w pełni zintegrowany zakład w Europie, który produkuje wszystkie komponenty akumulatorów, od elektrod po ogniwa, moduły i pakiety końcowe. Natomiast 3M posiada we Wrocławiu dwa centra produkcyjne, centrum badawczo-rozwojowe, centrum innowacji i centrum szkoleniowe. Firma planuje na kolejne lata nowe inwestycje i rozbudowę już istniejących fabryk i linii produkcyjnych.