Dot2Dot wprowadzi się do kompleksu 7R

Grupa Dot2Dot dysponuje jednym z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce. W swoich trzech zakładach w Gdańsku, Poznaniu i Warszawie zatrudnia 500 pracowników i posiada możliwości produkcyjne na poziomie miliona opakowań rocznie. W listopadzie firma przeniesie swoją gdańską siedzibę do 7R Park Gdańsk II, gdzie zajmie ponad 7,5 tys. mkw. powierzchni podzielonej na obszar magazynowy (ok. 2 tys. mkw.) i produkcyjny (ok. 5 tys. mkw.), oraz dwupiętrowe biuro mierzące prawie 1 350 mkw.

- W nowej lokalizacji w 7R Park Gdańsk II w Kowalach będziemy prowadzić szereg operacji składających się na produkcję wysokiej klasy opakowań dla naszych klientów z Polski i Europy. Wykrawanie i tłoczenie, składanie i klejenie, laminowanie folią, druk offsetowy, hot i cold stamping, druk flexo to tylko część czynności, jakie będziemy równolegle prowadzić w zajmowanym budynku. Współpraca z deweloperem 7R na wczesnym etapie planowania nowej siedziby pozwoliła odpowiednio przygotować przestrzeń do wielu naszych potrzeb, od produkcyjnych po biurowe, co znacząco wpłynie na komfort naszej pracy - mówi Krzysztof Rosłaniec, Prezes Dot2Dot.

7R Park Gdańsk II to obiekt budowany zgodnie ze standardami systemu BREEAM, co zapewni wykorzystanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań.



Przygotowujemy dla Dot2Dot powierzchnię specjalnie dostosowaną pod konkretne wymagania produkcji opakowań z tektury oraz maszyny drukujące. Zapewniliśmy infrastrukturę dla wag kontenerowych, czy sprężone powietrze i nawilżacze, które zapewnią prawidłowe warunki operacyjne. 5 000 mkw. powierzchni zostanie doświetlona światłem dziennym, w tym w części produkcyjnej budynku na poziomie 12,5%. 7R Park Gdańsk II to wysokiej klasy kompleks przemysłowo-logistyczny, gdzie stworzymy także wygodną przestrzeń biurową. Wierzymy, że ten nowy adres sprawdzi się doskonale jako główne centrum dowodzenia firmy - dodaje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

W wyborze nowej gdańskiej siedziby grupie DOT2DOT doradzała agencja AXI Immo.

- Zwiększenie możliwości produkcji, lepszy standard powierzchni operacyjnej oraz udoskonalenie środowiska pracy to główne czynniki, które skłoniły klienta do wyboru oferty 7R Gdańsk II. Wybór nowej lokalizacji firmy Dot2Dot w Trójmieście był podyktowany także terminem dostarczenia powierzchni oraz elastycznością i otwartością do negocjacji ze strony dewelopera. Położony w Kowalach park magazynowy to także komfortowa lokalizacja dla pracowników firmy. Klient powinien zająć nową powierzchnię już pod koniec bieżącego roku - mówi Danuta Dzierżak, Associate Director w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych AXI Immo.

7R Park Gdańsk II to kompleks trzech nowoczesnych obiektów, który powstaje w miejscowości Kowale.