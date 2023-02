DPD Polska jest częścią DPDgroup, jednej z największych międzynarodowych sieci kurierskich w Europie.

- Ze względu na bliskość Niemiec i Skandynawii, rozbudowaną infrastrukturę drogową oraz bliskość portu morskiego, LCube Logistic Park Szczecin Goleniów stwarza duże możliwości do rozwoju biznesu, ciesząc się ogromnym zainteresowaniem przede wszystkim ze strony firm logistycznych, produkcyjnych oraz sektora e-commerce. Doskonałym przykładem wykorzystania tej lokalizacji jest właśnie długoterminowa umowa z DPD Polska – mówi Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance w LCube.

Prace budowlane na terenie LCube Logistic Park Szczecin Goleniów rozpoczęły się w połowie lipca 2022 roku. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łozienica, na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg ekspresowych S3 oraz S6 i autostrady A6, wiodącej do Berlina. Komfortowa lokalizacja parku umożliwia najemcom nie tylko szybką dystrybucję towarów na polski rynek, ale również do Skandynawii, Niemiec i dalej na Zachód.

Park w Goleniowie oferuje najemcom 10 815 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz 1423 mkw. - biurowej. Cały projekt realizowany jest w najwyższym standardzie odporności ogniowej, powyżej 4000 MJ. Wewnątrz i na zewnątrz budynków zainstalowano energooszczędne oświetlenie typu LED.

LCube Logistic Park Szczecin Goleniów został też zaprojektowany zgodnie z kryteriami certyfikacji w systemie BREEAM. Inwestycja została wyposażona również w układy pomiarowe Sense S-One, które monitorują ugięcia dachów płaskich z powodu zwiększonego obciążenia, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo, komfort użytkowania nieruchomości, oraz wydłuża trwałość konstrukcji poprzez niedopuszczenie do przekroczenia tzw. stanów granicznych. Dostawcą rozwiązania jest firma Sense Monitoring.

Rynek magazynowy w Szczecinie i okolicach rośnie już od kilku lat, stając się ważnym hubem na logistycznej mapie Polski i Europy. W 2022 r. całkowity wolumen dostępnej nowoczesnej powierzchni magazynowej w regionie przekroczył 1 mln mkw. Dzięki swojej wyjątkowej lokalizacji oraz nadal dobremu dostępowi do wykwalifikowanych pracowników, Szczecin jest również jedną z lokalizacji, które niewątpliwie skorzystają na trendzie nearshoringu, czyli przenoszeniu części produkcji oraz magazynów do Europy, bliżej docelowego konsumenta – tłumaczy Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance w LCube.