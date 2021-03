DPDgroup z rekordem. Wzrost przychodów o 42 proc.

Fot. mat.prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 02 mar 2021 16:06

DPDgroup ogłosiła wyniki za rok 2020 i przedstawiła swoją strategię rozwoju na kolejne pięć lat. W obliczu bezprecedensowej pandemii COVID-19 Grupa stała się kluczowym partnerem zapewniającym doręczenia niezbędnych towarów zarówno do klientów indywidualnych jak i do firm, co przyczyniło się do wzrostu przychodów o 42 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Do 2025 roku DPDgroup zamierza rozszerzać podstawową działalność, przyspieszyć rozwój nowych projektów i podbić nowe rynki dzięki planowi „Together and beyond”.