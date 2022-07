Dr Max przechowuje w DL Invest Park Teresin

Inwestycja DL Invest Park Teresin przekracza 100 tys. mkw powierzchni najmu.

Na terenie kompleksu powstanie kolejny magazyn o powierzchni ponad 20 tys. mkw.

W nowo wybudowanym magazynie zasadniczą część zajmie Dr Max.

Oddanie obiektu do użytku planowane jest na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2023 roku. Na terenie inwestycji funkcjonuje już obiekt o powierzchni ponad 34 500 mkw. zrealizowany przez DL Invest Group dla sieci Stokrotka. Inwestycja w Teresinie zlokalizowana jest w odległości 50 km od Warszawy. Potencjał zabudowy tej lokalizacji to ponad 100 tys. mkw. GLA. Nowy magazyn, podobnie jak wszystkie nowe obiekty realizowane przez DL Invest Group, będzie certyfikowany w systemie BREEAM.

DL Invest Park Teresin to projekt powstający na działce o łącznej powierzchni 26 ha. Zlokalizowany jest w miejscowości Teresin-Gaj, w województwie mazowieckim. Gmina Teresin posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych, z których najważniejsza - obwodnica jest drogą wewnętrzną scalającą 500 ha terenów inwestycyjnych w Teresinie–Gaju, Gaju, Elżbietowie i Szymanowie. W odległości 400 m od parku logistycznego przebiega linia kolejowa E20.

- Dr Max to kolejny podmiot, który docenił nasz model biznesowy oraz jakość świadczonych usług nie tylko jako dewelopera, ale przed wszystkim długoterminowego właściciela realizowanych aktywów, którymi aktywnie zarządzamy dostosowując powierzchnie do potrzeb najemców w całym okresie najmu. Umowa z Dr Max jest modelowym przykładem realizacji naszych inwestycji komercyjnych. Pierwszym etapem realizacji projektu w Teresinie była budowa centralnego magazynu dla sieci Stokrotka - podkreśla Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group.

- Dostrzegając jednak atrakcyjność inwestycyjną terenu zadbaliśmy o zakup odpowiedniej wielkości działki, co umożliwia realizację kolejnych hal magazynowych w tej lokalizacji. W podobny sposób działamy w sektorze biurowym. Niemal wszystkie nasze lokalizacje, w których realizujemy nowe budynki biurowe umożliwiają budowę kolejnych nieruchomości wraz ze wzrostem popytu na biura. Dzięki tej strategii możemy nie tylko na etapie podpisywania umowy najmu zagwarantować elastyczność, ale w szczególności nie sprzedając aktywów, długoterminowo nimi zarządzając możemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom najemców na tak mocno zmieniającym się rynku, co jest istotną naszą przewagą nad konkurencją, która co do zasady działa w systemie wybuduj i sprzedaj - podkreśla Dominik Leszczyński.

- Projekty magazynowe realizowane przez naszą firmę spełniają najwyższe światowe standardy. Są certyfikowane w systemie BREEAM. W ostatnich miesiącach certyfikat BREEAM na poziomie Excellent zdobył nasz magazyn powstały w ramach realizacji inwestycji DL Invest Park Psary. Wysoka jakość naszych nieruchomości i zadowolenie naszych najemców jest dla nas warunkiem koniecznym również z tego względu, że wybudowane obiekty pozostają w naszym portfolio – nasza strategia rozwoju zakłada długoterminowe posiadanie i proaktywne zarządzanie przygotowanymi nieruchomościami komercyjnymi – podkreślił Dominik Leszczyński.

Inwestycje realizowane przez DL Invest Group powstają we współpracy z uznanymi Partnerami – rozwój DL Invest Group w obszarze magazynowym finansowany jest między innymi dzięki współpracy firmy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, który udzielił DL Invest Group finansowania na kwotę 72 milionów Euro. Firma także przygotowuje emisje instrumentów dłużnych w oparciu o zielone parametry inwestycji – przygotowany przez spółkę Green Finance Framework zyskał pozytywną opinię Sustainalytics, globalnego lidera w zakresie analiz ESG pracującego dla wiodących na świecie inwestorów instytucjonalnych i korporacji.