Dr. Schneider Automotive uruchomi nowy zakład w parku Panattoni w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Dr. Schneider Automotive Polska w Polsce działa od 2002 roku.

Na powierzchni 7439 mkw. + 4293 mkw. antresoli produkcyjnej powstanie zakład produkujący części między innymi do samochodów elektrycznych.

Wynajem przestrzeni przemysłowej w Jeleniej Górze to kolejna już inwestycja wiodącego gracza z branży motoryzacyjnej w regionie.

W Kotlinie Jeleniogórskiej firma Dr. Schneider rozwija się od 2005 roku, kiedy to w Radomierzu wybudowana została hala produkcyjna. W tym czasie zainwestowano dziesiątki milionów złotych w nowe linie produkcyjne i nowe technologie, stając się jednocześnie jednym z największych pracodawców w okolicy. W zakładzie w Radomierzu w gminie Janowice Wielkie, leżącym przy granicy z Jelenią Górą, znajduje się największy z zakładów produkcyjnych Grupy przedsiębiorstw, a zarazem centrum kompetencji montażu.

Rynek powierzchni logistycznych i przemysłowych wzdłuż zachodniej granicy, mimo że jest stosunkowo młody, rozwija się bardzo dynamicznie i ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.

Uruchomienie i odpowiednie wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego w Jeleniej Górze to dla Dr. Schneider decyzja, która umożliwi dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Nowoczesny obiekt, doskonała znajomość lokalnego rynku, duży ośrodek miejski po sąsiedzku, doświadczenia we współpracy z samorządem, solidna infrastruktura i lokalizacja na skrzyżowaniu różnych korytarzy transportowych - to wszystko stwarza bardzo stabilny fundament do ekspansji - podkreśla Robert Pawłowski, dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, BNP Paribas Real Estate Poland.

W Panattoni Park Jelenia Góra na powierzchni 7439 mkw. + 4293 mkw. antresoli produkcyjnej firma otworzy zakład produkujący podzespoły do samochodów, w tym również samochodów elektrycznych takich m.in. marek jak: Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Ford, GM, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mercedes- Benz AG, Porsche, Skoda, Stellantis, Toyota, Volvo, VW.

Nowy zakład, nowi pracownicy

Rozpoczęcie działalności planowane jest na III kwartał bieżącego roku, a po uruchomieniu produkcji Dr. Schneider w obu swoich zakładach będzie zatrudniać łącznie 1200 osób – od pracowników produkcyjnych, mechaników, logistyków, poprzez inżynierów, pracowników kontroli jakości i pracowników biurowych aż po specjalistów ds. planowania i rozwoju produkcji i automatyków.

- Jelenia Góra to czwarte co do wielkości miasto na Dolnym Śląsku, położone niewiele ponad godzinę od przejścia granicznego z Niemcami i pół godziny z Czechami. Miasto jest nie tylko sercem Karkonoszy, ale pełni istotną rolę dla branży motoryzacyjnej. Dzięki takim inwestycjom jak Panattoni Park Jelenia Góra zwiększy swój potencjał, również w obszarze elektromobilności, czego potwierdzaniem jest obecność w naszym obiekcie przedsiębiorstwa Dr. Schneider - komentuje Damian Kowalczyk, Development Director w Panattoni.

Panattoni Park Jelenia Góra to nowoczesny kompleks logistyczny o powierzchni ponad 20 tys. mkw., w ramach dwóch budynków. Inwestycja położona jest na skrzyżowaniu tras transportowych Niemiec i Czech, dzięki czemu stanowi idealne miejsce dla przedsiębiorstw z Kotliny Jeleniogórskiej poszukujących powierzchni produkcyjnej, jak i magazynowej. Park powstaje zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju i przejdzie certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent.