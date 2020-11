Droga Czerwona coraz bliżej mety. Ostatnia mila dostępu drogowego do Portu Gdynia z porozumieniem

Budowa połączenia Portu Gdynia z siecią dróg krajowych wchodzi w decydującą fazę. Katarzyna Gruszecka Spychała, wiceprezydent ds. gospodarki, Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni oraz Jacek Sadaj , wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA podpisali porozumienie co do przebiegu drogi Czerwonej jako elementu ostatniej mili dostępu drogowego do Portu Gdynia i morskiej granicy państwa. Ustalenie przebiegu stało się możliwe po deklaracjach rządu o sfinansowaniu projektu, a podpisanie porozumienia w tej kwestii jest kamieniem milowym w realizacji inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury.

Inwestycja pozwoli zapewnić coraz bardziej niezbędną alternatywę dla ruchu pojazdów ciężarowych z i do terminali portowych dla stale obciążonej i wymagającej remontów Estakady Kwiatkowskiego.

- To nie tylko połączenie Europa-Polska-Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze – dodaje Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. - Zapewni także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej.

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy jego możliwości przeładunkowe.

- W podpisanym dziś porozumieniu o współpracy spółki Zarząd Portu Morskiego Gdynia i Władze Miasta zobowiązały się do ścisłej współpracy przy realizacji istotnych projektów inwestycyjnych. Droga Czerwona jest niezwykle istotną inwestycją drogową i jedną z największych inwestycji w historii Portu Gdynia, wytycza nowe perspektywy o znaczeniu gospodarczym dla kraju, stymulując rozwój również Gdyni – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Realizacja tej inwestycji wydaje się niezbędna nie tylko dla podniesienia zdolności konkurencyjnej Portu Gdynia, ale także rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta, zważywszy na lokalizację portu w przestrzeni miejskiej. Nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich wprowadziła zmiany w ustawie o drogach publicznych, co umożliwia wybudowanie Drogi Czerwonej do Portu Gdynia i wyeliminowania ciężkiego tranzytu z centrum miasta.