DS Smith otwiera supernowoczesną fabrykę w Bełchatowie

DS Smith otwiera w Bełchatowie Centrum Innowacji i Produkcji Opakowań Wspierających Zrównoważony Rozwój.

Powstawać będą tam opakowania nadające się w 100 proc. do recyklingu lub ponownego użycia dla największych firm sektora przemysłowego i FMCG ze szczególnym uwzględnieniem kanału e-commerce.

Celem ekspertów firmy jest bowiem tworzenie zrównoważonych, nadających się do recyklingu opakowań oraz zoptymalizowanie śladu węglowego w łańcuchach dostaw.

Wartość inwestycji to ponad 300 mln zł. Pracę w zakładzie znajdzie około 200 osób.

Nowopowstałe Centrum Innowacji i Produkcji Opakowań Wspierających Zrównoważony Rozwój to z jednej strony inwestycja uwzględniająca najlepsze praktyki zielonego budownictwa, z drugiej zaś odpowiedź na zapotrzebowanie rynku i naszych klientów, na wymogi gospodarki o obiegu zamkniętym oraz związane z nią nadchodzące regulacje, a także oczekiwania samych konsumentów w zakresie ochrony środowiska naturalnego przez firmy – mówi Krzysztof Sadowski, prezes DS Smith Polska.

Bełchatowskie Centrum to również nowe miejsca pracy dla regionu. W zakładzie powstanie bowiem ponad 200 nowych miejsc pracy.

Dla Bełchatowa nowa fabryka opakowań tekturowych DS Smith to ważna inwestycja. Wpływa zarówno na zrównoważony rozwój regionu, jak i wzrost jego atrakcyjności. Przedsięwzięcie to jest ważnym impulsem dla ekosystemu biznesowego naszego miasta. Warte podkreslenia jest również to, że w Bełchatowie będą tworzone innowacje dla zrównoważonego rozwoju największych firm w Polsce i na świecie – mówi Mariola Czechowska, Prezydent Bełchatowa.

W nowym zakładzie tworzone będą rozwiązania opakowaniowe dla największych firm sektora przemysłowego i FMCG, oparte na Wskaźnikach Projektowania dla Obiegu Zamkniętego, z uwzględnieniem potrzeb kanałów eCommerce i tradycyjnego, które będą spełniać ambitne cele środowiskowe.

W DS Smith tworzymy opakowania z myślą o zmieniającym się świecie. Pracujemy dla czołowych firm z branży FMCG, sieci detalicznych i firm przemysłowych, dostarczając im innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu opakowań, które pomagają zwiększać sprzedaż, ograniczać koszty i zarządzać ryzykiem. Jako dostawca opakowań przyjaznych środowisku odpowiadamy za wspieranie naszych klientów w zielonej transformacji. Ponadto, nasza nowa inwestycja w Bełchatowie pokazuje, jak ważnym rynkiem dla DS Smith jest Polska i jak rośnie zapotrzebowanie na innowacje wspierające zrównoważony rozwój firm - mówi Reinier Schlatmann, prezes regionu Europy Środkowo-Wschodniej w DS Smith.

W Bełchatowie, eksperci firmy będą pracować nad innowacyjnymi projektami skupionymi na optymalizacji samych rozwiązań opakowaniowych, a także kosztów środowiskowych i finansowych generowanych w łańcuchach dostaw, odpowiadając na zapotrzebowanie na opakowania spełniające wymagania gospodarki o obiegu zamkniętym oraz redukcję śladu węglowego, a co za tym idzie zmniejszenie wpływu na środowisko i umożliwienie przedsiębiorcom osiągnięcia realnych oszczędności.

20 proc. mniej kosztów, krótszy czas pakowania o blisko 50 proc. i aż o połowę mniej transportów, a co za tym idzie znaczące ograniczenie emisji CO2 – to tylko niektóre rezultaty wprowadzonych rozwiązań opakowaniowych i optymalizacji łańcucha dostaw. Nawet niewielka zmiana w konstrukcji opakowania (np. o 1 mm) potrafi mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie opakowania w łańcuchu dostaw, paletyzację czy liczbę transportów. Dlatego w DS Smith bardzo dużą wagę zwraca się na każdy etap produkcji opakowania – od projektowania aż do momentu, gdy produkt trafi do odbiorcy, szczególnie w obliczu obecnych wyzwań środowiskowych. - mówi Reinier Schlatmann.

Kraje UE coraz bardziej rygorystycznie dążą do redukcji wykorzystania plastiku. Unijne przepisy już zakazały stosowania m.in. plastikowych słomek, sztućców i kubeczków z dodatkiem polistyrenu. Przepisy ograniczające użycie plastikowych opakowań wprowadziła od stycznia 2022 r. m.in. Francja1 – zakazując pakowania większości owoców i warzyw w opakowania z plastiku. W Polsce również toczą się prace nad dostosowaniem krajowych przepisów do nowych wymogów.

- Coraz częściej przedsiębiorcy chcą mieć pewność, że oferowane im rozwiązania są nie tylko najbardziej efektywne kosztowo, ale i środowiskowo. Mają świadomość zasad działania gospodarki o obiegu zamkniętym i chcą rozszerzać ich stosowanie w swoich firmach zastępując problematyczny plastik opakowaniami bardziej przyjaznymi środowisku oraz już dziś przygotować się na nadchodzące zmiany. Kolejnym aspektem jest rosnąca świadomość i oczekiwania konsumentów w zakresie odpowiedzialnego środowiskowo biznesu – dodaje Reinier Schlatmann.

Jak pokazują badania, konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na proekologiczne zachowania marek. W tym także na to jak pakowane i transportowane są produkty. Aż 40 proc. konsumentów, rosnącego w siłę kanału sprzedaży eCommerce, wskazuje, że otrzymana przesyłka była zbyt duża

w stosunku do wysyłanego produktu, a 43 proc. uważa, że sprzedawca użył do pakowania zbyt dużej ilości plastikowej taśmy klejącej.

Te i inne aspekty dotyczące opakowania i drogi jaką pokonuje zanim trafi do punktu docelowego, będą także przedmiotem optymalizacji wykonywanych przez ekspertów DS Smith w Bełchatowie podczas analizy kosztów ekonomicznych i środowiskowych łańcucha dostaw klientów.

Dzięki naszym rozwiązaniom do 2025 roku wyeliminujemy z półek sklepowych 1 miliard opakowań z tworzyw sztucznych. Osiągniemy to także dzięki potencjałowi, który niesie ze sobą nowo otwarte Centrum Innowacji i Produkcji Opakowań Wspierających Zrównoważony Rozwój w Bełchatowie - mówi Reinier Schlatmann.

Bełchatowskie Centrum DS Smith to kolejny krok w dostarczaniu coraz bardziej zrównoważonych opakowań, ale i samej ich produkcji. Najnowocześniejsze w swojej klasie maszyny zapewnią jakość i wydajność na najwyższym poziomie. W zakładzie znajdują się linie produkcyjne dedykowane opakowaniom e-commerce, wielkogabarytowych z tektury HD oraz wysokiej jakości drukiem HQ Flexo. DS Smith zastosował również rozwiązania logistyczne najnowszej generacji.

Fabryka będzie także korzystać z odzysku ciepła z maszyn produkcyjnych i podczyszczalni ścieków. Najnowocześniejsze maszyny spełniają wszelkie normy w zakresie zużycia energii oraz pozwalają na redukcję odpadów. Do podlewania terenów zielonych będzie zbierana deszczówka, a pracownicy będą mogli korzystać ze stacji ładowania samochodów elektrycznych – dodaje Krzysztof Sadowski.

Oficjalne otwarcie fabryki nastąpi 15 września 2022 r.

