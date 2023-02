DSV do tej pory wyłącznie wynajmowało magazyny. Teraz również je dla siebie buduje. Pierwszy big box stanie pod Warszawą. - Chcemy, szybciej niż to robi rynek, wdrażać rozwiązania ekologiczne - mówi Wojciech Cipiur, prezes zarządu DSV Solutions.

DSV ma dzisiaj w portfelu ok. 230 tys. mkw. powierzchni magazynowej, a zakontraktowanej, nowej - prawie 120 tys. mkw.

DSV obecnie jest w trakcie wyboru generalnego wykonawcy standardowego magazynu typu big box z powierzchnią cross-dockingową i dużym biurem dla kilku spółek DSV.

Magazyn DSV ma być oddany do użytkowania pod koniec 2024 r. Firma szuka kolejnych możliwości budowania własnych obiektów.

Budując sami dla siebie zrównoważone magazyny, mamy dużo większe szanse efektywnie redukować nasz ślad węglowy - tłumaczy Wojciech Cipiur, prezes zarządu DSV Soluions.

Miniony rok nie był łatwy dla wielu sektorów. Jaki był dla DSV?

Wojciech Cipiur, prezes zarządu DSV Solutions: Pandemia, wojna w Ukrainie, bardzo wysoka inflacja - te kryzysowe wydarzenia paradoksalnie miały pozytywny wpływ na sektor usług logistyki kontraktowej. Przestoje w łańcuchach dostaw i niepewność spowodowały, że nasi klienci potrzebowali większej powierzchni magazynowej. Wzrosło więc zapotrzebowanie na logistykę kontraktową. Oczywiście musieliśmy zarządzać wieloma kryzysami, ale był to udany rok.

Do tej pory w swojej strategii mieliście otwieranie dwóch, trzech nowych lokalizacji magazynowych rocznie. Czy przez mniejszą podaż musieliście zmienić plany?

Faktycznie, rynek nieruchomości magazynowych, z różnych powodów, został dość mocno dotknięty. Na przykład moment dostępności obiektów, liczony od momentu podpisania umowy do rozpoczęcia operacji, wydłużył się w niektórych przypadkach do ponad dwunastu miesięcy.

Paradoksalnie, jako DSV tak bardzo tego nie odczuwamy, ponieważ decyzje podejmowane dzisiaj nie są realizowane w horyzoncie wielu miesięcy, a zazwyczaj roku, półtora, a w niektórych przypadkach nawet dwóch lat. Zarówno my, jak i nasi klienci, musimy planować długoterminowo.

Dzisiaj w portfelu mamy około 230 tys. mkw., a zakontraktowanej, nowej powierzchni prawie 120 tys. mkw. To następstwo decyzji, które podjęliśmy w 2022 r., a zrealizujemy je w przeciągu najbliższych osiemnastu miesięcy - wylicza Wojciech Cipiur, prezes zarządu DSV Solutions.

Nie martwimy się ewentualnym spowolnieniem, ponieważ DSV nie specjalizuje się w obsłudze tylko jednej branży. Nasi eksperci wspierają realizację usług logistyki kontraktowej, m.in. dla e-commerce, farmacji, FMCG czy automotive.

Jaki jest apetyt klientów zainteresowanych logistyką kontraktową? Ograniczają ekspansję, czy jeszcze tego nie widać?

Nasze magazyny są pełne, ale widzimy pewne spowolnienie, jeśli chodzi o wolumen interesujących przetargów na usługi logistyki kontraktowej. Sądzę, że wszyscy – zarówno biznes, jak i osoby prywatne – obserwujemy, jak rozwinie się sytuacja gospodarcza. Wierzę jednak, że jest to przejściowe zjawisko. W DSV zamierzamy wykorzystać ten czas do tego, by jak najlepiej przygotować się do kolejnego cyklu wzrostów.

Deweloperzy przyznają, że budują mniej i bardzo rzadko spekulacyjnie. Czy to może oznaczać kłopoty z podażą w przyszłości?

Jeśli w ogóle, to przejściowe. Bardzo ważna jest inflacja, która przemodelowała rynek finansowy. Inwestorzy zagraniczni, którzy dominują na tym rynku, mają dziś wyższe oczekiwania dotyczące stopy zwrotu z inwestycji, a to miało bezpośrednie przełożenie na oczekiwane poziomy czynszów.

A przecież te stawki rosły ostatnio?

Rzeczywiście. W przeciągu ostatniego 1,5 roku - o około 50 proc. Jednak już w lutym tego roku można było odczuć, że zaczynają się normalizować. Pojawiły się pierwsze sygnały o spowolnionym tempie wzrostu inflacji. Szacujemy, że być może odłożenie decyzji o rozpoczęciu inwestycji o kilka miesięcy, spowoduje, że będzie można wynegocjować korzystniejsze warunki. Oczywiście nie sądzę, że koszty wynajmu magazynów nagle istotnie spadną, ale przynajmniej sytuacja stanie się bardziej przewidywalna. Będzie nam łatwiej podejmować decyzje o nowych inwestycjach.

Polski rynek wciąż jest o wiele bardziej konkurencyjny niż rynki naszych głównych konkurentów w tej części Europy, czyli np. Słowacji, Węgier czy Czech. W średnioterminowej perspektywie nie widzę powodów do obaw o jego rozwój - tłumaczy Wojciech Cipiur, prezes zarządu DSV Solutions.

Czym głównie wygrywamy?

Przede wszystkim otwartością na nowe projekty w sektorze logistycznym i magazynowym. Czas uzyskania pozwolenia na budowę jest w Polsce relatywnie najkrótszy, co wpływa bezpośrednio na szybkość, z jaką mogą powstawać nowe obiekty. W połączeniu z konkurencyjnymi kosztami pracy oraz stawkami czynszu niższymi od 25 proc. do nawet 100 proc. w stosunku do innych krajów regionu, Polska ma bardzo mocną pozycję jako kierunek inwestycyjny. Trudno natomiast powiedzieć, jak długo potrwa spowolnienie na rynku, które dziś widzimy.

Czy ta nasza konkurencyjność skusi inwestorów, którzy w ramach nearshoringu przeniosą do nas swoje biznesy? A może już pan to obserwuje?

Oczywiście, że przyciągnie nowych inwestorów, ale to wcale nie jest nowy trend. Już w 2015 r. obserwowaliśmy początki tego zjawiska. Dzisiaj proces po prostu przybrał na sile, głównie ze względu na zaburzone łańcuchy dostaw, które zmusiły zarówno państwa, jak i biznes, do rewaluacji swojej polityki. Polska jest bezpośrednim beneficjentem tego ruchu – i pozostanie nim w przyszłości.

Nie ma możliwości, by produkcja, która 40 lat temu wyemigrowała z Europy Zachodniej do Azji dziś wróciła z powrotem do Niemiec, Belgii czy Holandii. Te państwa stawiają obecnie na inny model rozwoju gospodarki. Dlatego też wiele przedsiębiorstw wybiera właśnie Europę Środkowo-Wschodnią, by przenieść tu swoje moce produkcyjne.

Polska ma wiele do zaoferowania potencjalnym inwestorom. Coraz lepszą infrastrukturę, duże wolumeny transportowe w dystrybucji międzynarodowej, znaczącą liczbę prężnych firm kurierskich, krótkie i przewidywalne lead time’y - uważa Wojciech Cipiur, prezes zarządu DSV Solutions.

Do tej pory DSV trzymało się strategii asset light, czyli wyłącznie wynajmowaliście magazyny. Teraz zamierzacie je też dla siebie budować. Co się zmieniło?

Faktycznie, dziś jesteśmy zarówno najemcą, jak i deweloperem własnych lokalizacji, co jest skutkiem naszych celów rozwojowych, ale i strategii działań proekologicznych. Rok temu kupiliśmy pierwszą działkę w okolicach Warszawy, jesteśmy w trakcie wyboru generalnego wykonawcy. Będzie to standardowy big box z powierzchnią cross-dockingową i dużym biurem dla kilku spółek DSV. Inwestycja ma być oddana do użytkowania pod koniec 2024 r. Na tym nie koniec, szukamy kolejnych możliwości budowania własnych obiektów.

Logistyka kontraktowa koncentruje się w Polsce głównie w okolicach Warszawy, Górnego i Dolnego Śląska, Poznania czy Łodzi. Fot. DSV Solutions.

Zdecydowaliśmy się na to przede wszystkim dlatego, że chcemy szybciej niż to robi rynek, rozwijać rozwiązania ekologiczne. Fotowoltaika i własne baterie energii mają nam zapewnić niezależność energetyczną. Około 60 proc. materiałów budowlanych, które wykorzystamy będzie miało zielone certyfikaty. Budując sami dla siebie zrównoważone magazyny, mamy dużo większe szanse efektywnie redukować nasz ślad węglowy.

A co z magazynami, w których jesteście najemcą. Podpisujecie na przykład zielone umowy najmu?

Kluczową rolę odgrywają tutaj właściciele, choć jako najemca możemy wywierać pewien wpływ. W BTS-ach widzimy bardzo dużą elastyczność, chęć i gotowość właścicieli do zainwestowania w zielone rozwiązania. Czasami partycypujemy w kosztach tych inwestycji czy modernizacji.

Inaczej sytuacja wygląda w parkach multitenantowych, gdzie właściciele muszą uwzględniać potrzeby różnych najemców. Podejmując decyzję o ewentualnym przedłużeniu umów w tych lokalizacjach, a w przypadku DSV większość kończy się za ok. 2-3 lata, będziemy brali pod uwagę czynniki środowiskowe i otwartość na wprowadzenie ewentualnych zmian. DSV już dziś, szukając nowych lokalizacji, oprócz oceny oczywistych kosztów utrzymania, zawsze analizuje obiekt pod kątem wskaźników ESG.

Gdzie szukacie gruntów pod kolejne własne budowy?

Chcemy budować tam, gdzie już jesteśmy obecni, by pracować w synergii z istniejącym biznesem. Logistyka kontraktowa koncentruje się w Polsce głównie w okolicach Warszawy, Górnego i Dolnego Śląska, Poznania czy Łodzi. Jesteśmy też obecni w Szczecinie, który w ostatnich latach stał się prawdziwym hubem logistycznym dla krajów skandynawskich. Tam szukamy działek.

Oprócz własnych inwestycji, będziecie oczywiście nadal wynajmowali nowe powierzchnie. Jakie lokalizacje otworzycie w tym roku?

W kwietniu otworzymy magazyn we Wrocławiu, który docelowo będzie liczył 73 tys. mkw. W Poznaniu zajmiemy 10 tys. mkw. - to nasza kolejna lokalizacja w tym mieście. Z kolei w Warszawie dla klienta z branży farmaceutycznej wynajęliśmy prawie 12 tys. mkw. W sumie ponad 90 tys. mkw. w tych trzech miejscach.

Planujemy także powiększenie naszej powierzchni w aglomeracji szczecińskiej, gdzie mamy 30 tys. mkw. dla klientów z sektora e-commerce. W Łozienicy (okolice Goleniowa) zamierzamy dodać przynajmniej 5 tys. mkw. W związku z dużą inwestycją, jako pierwszy operator logistyczny w Polsce postawimy tam AutoStore.

To mocno zautomatyzowany magazyn, w którym trzykrotnie zagęszczona jest powierzchnia składowania, w stosunku do klasycznych rozwiązań. Tworzymy go z myślą o partnerach z branży e-commerce, dla których robotyzacja czynności magazynowych przekłada się na dużą elastyczność i znaczne obniżenie czasu wysyłki przesyłek do odbiorców końcowych. Jego uruchomienie zaplanowaliśmy na styczeń 2024 r., już po gorącym sezonie wysyłek e-commerce’owych.

