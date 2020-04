DSV Road postawił na miejską logistykę od Panattoni

Panattoni wynajął ok. 7300 m kw. firmie DSV Road w ramach City Logistics Łódź II. Zaawansowany technicznie obiekt zostanie oddany najemcy już w czerwcu br. Deweloper przygotował dotychczas kilkanaście projektów dla Grupy DSV, budując łącznie ok. 170 tys. mkw. powierzchni magazynowej w Polsce i Czechach.

W ramach City Logistics Łódź II Panattoni zrealizuje 7 277 m kw. powierzchni dla firmy DSV Road – wiodącego operatora logistycznego w Polsce i Europie. Nowoczesny magazyn zajmie blisko 6 200 m kw. - na połowie tego metrażu Panattoni przygotuje cross dock obsługujący szybko rotujące ADRy, zaś w pozostałej części magazynu najemca będzie realizować standardowe operacje logistyczne. Część biurowa zajmie 1077,6 m kw. Mimo skomplikowanej specyfikacji technicznej, realizacja powierzchni dla DSV Road zostanie ukończona już w czerwcu br. Podobnie jak wszystkie nowo budowane parki dewelopera, wykonana zostanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i spełni kryteria certyfikatu BREEAM.

DSV Road to część Grupy DSV, z którą deweloper pracuje od 13 lat. Najnowszą transakcję najmu komentuje Katarzyna Kujawiak, Development Director z Panattoni: - „Przygotowanie specjalistycznej powierzchni w krótkim czasie umożliwia nam doskonała znajomość działalności i specyfiki środowiska biznesowego naszego klienta. Przygotowaliśmy dla niego już kilkanaście projektów, dostarczając łącznie ok 150 000 m kw. powierzchni w Polsce oraz 23 000 m kw. w czeskim Panattoni Park Prague-Airport II. Każdy zrealizowany metr dla DSV jest dla nas szczególnie cennym doświadczeniem, za co dziękuję”.

DSV Road wybierając City Logistics Łódź II zyskało obiekt w doskonałej lokalizacji. Kompleks, którego ostateczna powierzchnia wyniesie 38 125 m kw., znajduje się zaledwie 5 km od autostrady A1 – łączącej południową i północną granicę Polski – a 27 km od parku przebiega autostrada A2, przecinająca najważniejsze ośrodki logistyczne w środkowej Europie – Berlin, Poznań i Warszawę. City Logistics Łódź II to również doskonałe miejsce dla działających lokalnie mniejszych przedsiębiorstw. W kompleksie są dostępne do wynajęcie nieduże moduły o minimalnej powierzchni 1 800 m kw., a położenie zaledwie 8 km od centrum miasta pozwala na dotarcie na miejsce komunikacją miejską, a także daje firmom dobry dostęp do pracownika i klientów.

Panattoni cały czas rozwija swoje portfolio inwestycji w ramach konceptu City Logistics Park. Powstający obiekt do którego wprowadzi się firma DSV Road, jest drugim reprezentantem miejskiej logistyki w Łodzi. Ponadto deweloper zrealizował trzy takie kompleksy w Warszawie i jeden we Wrocławiu. W planach pozostają City Logistics Warsaw III oraz City Logistics Katowice. Łączna powierzchnia ukończonych i realizowanych obiektów tego typu w Polsce wyniesie 217 000 m kw. Panattoni działa również za granicą. W sierpniu 2019 wmurowano kamień węgielny pod kolejną inwestycję dedykowaną logistyce miejskiej i SBU w Berlinie. Inwestycja wartości 25 mln EUR w berlińskiej dzielnicy Spandau to trzy budynki o łącznej powierzchni 15 000 m kw. podzielonej na małe moduły.