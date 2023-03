DSV wprowadza najnowsze rozwiązania technologiczne do swoich magazynów i rozpoczyna proces robotyzacji usług. Koło Szczecina powstanie magazyn z systemem AutoStore dla klientów logistycznych.

DSV Solutions to polska spółka duńskiej Grupy DSV.

Spółka stawia na robotyzację usług dla branży e-commerce.

W Goleniowskim Parku Przemysłowym w Łozienicy powstanie magazyn z systemem AutoStore dla klientów logistycznych.

Inwestycja ma zostać oddana do użytku na początku 2024 roku.

Jak informuje Wyborcza.pl, w 2021 r. Grupa DSV ogłosiła, że dwukrotnie zwiększy swoją powierzchnię magazynową w Panattoni Park Goleniów w Łozienicy koło Szczecina. Z 4,5 tys. mkw. do 9,4 tys. mkw.

Koło Szczecina powstanie pierwszy system AutoStore dla klientów logistycznych. Ostatnie lata zaowocowały dynamicznym rozwojem sektora e-commerce w Polsce, jak i całej Europie. Dlatego nowy obiekt dedykowany zostanie głównie branży e-commerce. Inwestycja wzmocni pozycję woj. zachodniopomorskiego jako HUBu logistycznego dla krajów Nordyckich czy Niemiec.

AutoStore to elastyczne i modułowe rozwiązanie z zakresu robotyki, które można dostosować do danego budynku, a gdy potrzeby się zwiększą – łatwo rozbudowywać bez przerywania operacji magazynowych.

Ten system magazynowania o dużej gęstości jest sam w sobie w pełni zautomatyzowany i dzięki temu energooszczędny. Dzięki temu realizacja zamówień jest łatwiejsza w zarządzaniu i bezpieczniejsza w magazynie. Przy pełnym wykorzystaniu potencjału, może on zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez magazyn nawet o 75 proc. Zapewnia również czas sprawności na poziomie 98,6 proc., co czyni go najbardziej wydajnym automatycznym systemem magazynowania i pobierania na świecie.

