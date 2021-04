DSV Solutions nadal w Śląsku. Powiększa dotychczasową przestrzeń w Panattoni Park Sosnowiec I

Grupa DSV jest obecna w Polsce od ponad 25 lat. Jednym z kluczowych obszarów działalności firmy jest logistyka magazynowa, która działa pod marką DSV Solutions. W Panattoni Park Sosnowiec I będzie dysponować łączną powierzchnią 8900 mkw.

- Naszym celem jest doskonalenie zaawansowanych rozwiązań dla wsparcia operacji logistycznych prowadzonych dla naszych klientów. Jesteśmy w pierwszej piątce największych i najbardziej rentownych firm działających w sektorze TSL. To zobowiązuje do ciągłego rozwoju technologii i pozyskiwania projektów o wysokim stopniu skomplikowania. Dlatego chcemy umocnić naszą pozycję w regionach uprzemysłowionych i perspektywicznych, a Sosnowiec jest dla nas lokalizacją strategiczną. W Panattoni Park prowadzimy operacje dla klientów z branży automotive, automatyki przemysłowej, medycznej oraz e-commerce. W 2021 roku uruchomimy tam nową, dodatkową powierzchnię dedykowaną nowoczesnej logistyce magazynowej - komentuje Wojciech Cipiur, prezes zarządu DSV Solutions.

W transakcji DSV Solutions reprezentowali doradcy JLL.

- Górny Śląsk oraz Zagłębie są jednym z najbardziej popularnych regionów inwestycyjnych zarówno dla deweloperów, jak i najemców. To bardzo aktywny rynek magazynowy, na mapie którego DSV Solutions funkcjonuje już od wielu lat.

Panattoni Park Sosnowiec I jest znakomicie skomunikowany, dzięki rozbudowanej infrastrukturze drogowej i kolejowej. Sam region przechodzi teraz dynamiczną transformację w obszar przemysłowy i handlowy, zatem DSV Solutions - jako wiodącego operatora logistycznego w Polsce - nie może tam zabraknąć. Nasze rozmowy negocjacyjne uwidoczniły potrzebę dodatkowej przestrzeni magazynowej, a konsekwentnie rozwijana polityka ekspansji najemcy oraz elastyczne podejście dewelopera doprowadziły do sprawnego sfinalizowania umowy. Obie firmy to doświadczeni partnerzy w biznesie i cieszę się, że proces negocjacji warunków umowy najmu zakończyliśmy pomyślnie - mówi Mateusz Iłowiecki, dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Magazynowych, JLL

- Usytuowany we wschodniej części aglomeracji śląskiej Panattoni Park Sosnowiec I to kompleks magazynów położnych w sąsiedztwie drogi ekspresowej S1, zaledwie 7 kilometrów od Sosnowca. Centrum logistyczne oferuje aż sześć hal magazynowych o łącznej powierzchni 230 000 mkw.

Nasza lokalizacja stale cieszy się dużym zainteresowaniem międzynarodowych firm z sektora TSL oraz lekkiej produkcji i e-commerce. Mamy również wielu najemców długoterminowych, dla których Sosnowiec to strategiczna baza dla prowadzenia ich biznesu w tej części kraju oraz możliwość rozwoju logistyki kontraktowej na rynki Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej. Dlatego z DSV Solutions ponownie działamy razem i poszerzamy zakres współpracy - podsumowuje Justyna Kononowicz, Senior Leasing Manager Panattoni Europe w Polsce