Firma DSV – Global Transport and Logistics została nowym najemcą w LCube Rzeszów Airport.

Jeden z globalnych liderów branży TSL zajął łącznie blisko 3 tys. mkw. powierzchni w obiekcie magazynowo-produkcyjnym, którego budowa zakończyła się w tym roku.

Powstanie tu nowoczesny terminal cross-dock oraz nowa siedziba oddziału transportowego operatora w Polsce południowo-wschodniej.

W transakcji brały również udział kancelaria Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik i firma doradcza Cushman & Wakefield.

LCube Rzeszów Airport to realizowany w dwóch etapach park przemysłowo-magazynowy, którego budowa rozpoczęła się w 2021 r. Na działce o powierzchni 5,5 ha powstało 25,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A. Do dyspozycji firmy DSV zostało udostępnione 2,5 tys. mkw. powierzchni magazynowej i 360 mkw. z przeznaczeniem na biura. Oznacza to, że w LCube Rzeszów Airport pozostało do wynajęcia już tylko 10 tys. mkw.

Rzeszów jest ciekawym rynkiem magazynowym, który nadal potrzebuje nowoczesnych powierzchni, m.in. dla firm logistycznych czy produkcyjnych. Współpraca z firmą DSV, która intensywnie rozbudowuje swoją bazę magazynową w Polsce, to bardzo istotny element rozwoju całej naszej organizacji, jak rozwoju rzeszowskiego projektu – powiedział Adrian Biesaga, członek zarządu LCube.

Powierzchnia w LCube Rzeszów Airport, nowoczesnym obiekcie położonym blisko lotniska w Jasionce, stanowi ciekawe uzupełnienie zasobów magazynowych DSV, które ogłosiło niedawno 5 – letni program inwestycji o łącznej wartości ponad 1 mld zł. Program ma na celu wzmocnienie pozycji Polski w europejskich oraz globalnych łańcuchach dostaw i wspieranie zielonej transformacji w branży TSL. Program zakład m.in. rozwój w oparciu o realizację zarówno własnych projektów magazynowych, jak i aktywność na rynku najmu powierzchni magazynowych o wysokim standardzie rozwiązań proekologicznych.

- Wzmocnienie obecności w Polsce południowo-wschodniej jest dla DSV priorytetem. Odpowiadamy na rosnące potrzeby biznesu i chcemy odegrać rolę w dalszym rozwoju regionu, dzięki jego jeszcze silniejszej integracji z naszą siecią krajowych i europejskich połączeń logistycznych. – powiedział Łukasz Sujka, Branch Manager, DSV Road w Polsce – Naszą inwestycję przygotowujemy także z myślą o roli, jaką Rzeszów i całe podkarpacie będą mogły odegrać w procesie odbudowy Ukrainy. Know-how i międzynarodowe doświadczenie naszych ekspertów będą dostępne dla lokalnych firm.

Dla DSV kwestie związane z ESG i ekologią są niezwykle istotne, podobnie jak dla LCube. Wdrożyliśmy już pierwszą wersję naszej strategii w tym obszarze i wiele zastosowanych w obiektach rozwiązań jest docenianych przez najemców, nie tylko ze względu na ochronę środowiska, ale także z uwagi na optymalizację kosztów – mówi Jakub Rzeżuchowski Senior Leasing Manager LCube.

Magazyn, w którym swoją powierzchnię wynajmie DSV uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie very good. W całym obiekcie zastosowano m.in. oświetlenie LED i system wykrywania awarii w instalacji kanalizacyjnej z możliwością automatycznego odcięcia dopływu wody. Na terenie parku przygotowano budki dla owadów, wiaty rowerowe oraz stacje do ładowania samochodów elektrycznych. Z kolei dach został wyposażony w system monitorujący ugięcia i dodatkowo wzmocniony, co umożliwia zamontowanie instalacji fotowoltaicznej.

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy doradzać firmie DSV – Global Transport and Logistics przy wyborze powierzchni magazynowej dla działalności transportowej. Bardzo dobra współpraca z firmą LCube oraz zrozumienie potrzeb naszego Klienta przełożyły się na rozwiązanie w postaci dedykowanej jednostki, która spełnia funkcję cross-docka, a także będzie mogła obsługiwać przesyłki zawierające towary niebezpieczne (ADR) – powiedziała Paulina Machałowska, Associate w Cushman & Wakefield Polska.

- DSV to doświadczony najemca, posiadający szereg lokalizacji w Polsce i mający określone wymagania, które spełniła powierzchnia oferowana przez LCube w ramach LCube Rzeszów Airport. Kluczowe w negocjacjach okazały się partnerskie nastawienie stron oraz ukierunkowanie LCube na zaspokojenie indywidualnych potrzeb najemcy. To zawsze duża satysfakcja, kiedy praca prawnika przy negocjacjach finalnie przekłada się na realne korzyści biznesowe dla każdej ze stron – komentuje r.pr. Magdalena Wojnarowska, partner w kancelarii Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik

Dotychczas umowy najmu w LCube Rzeszów Airport podpisali dystrybutor produktów mrożonych - Grupa Specjał, dla której przygotowano chłodnie i mroźnie, oraz drogeria internetowa Cocolita i związana z e-commerce firma Kartony24, dostarczająca opakowania dedykowane m.in. dla handlu internetowego.

LCube realizuje strategię polegającą na budowie zróżnicowanego portfolio, które będzie się składało zarówno z mniejszych obiektów (około 10 tys. mkw.), przez średnie magazyny (50 tys. mkw.) po tradycyjne big box-y w parkach logistycznych (powyżej 100 tys. mkw.). Poza skutecznym pozyskiwaniem nowych projektów, deweloper chce, by znakiem rozpoznawczym firmy były takie działania jak skupienie się na potrzebach najemców i realizacja strategii zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla deweloper, wszystkie obiekty wybudowane przez LCube będą certyfikowane w systemie BREEAM i będą stawiały na ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, a spółka posiada własną strategię ESG.



