Duńska firma Letbek została nowym klientem w magazynie o powierzchni 24 500 mkw. w SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki.

W ubiegłym roku firma SEGRO nabyła działkę o powierzchni 5,5 ha, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki.

Obecnie powstaje tam nowy budynek wielkości 24 500 mkw., w którym planowane są ekologiczne rozwiązania tworzone z myślą o uzyskaniu certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

Obiekt zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 2023 roku.

Na podstawie umowy pre-let 8 400 mkw. wynajęła firma Letbek.

Pozostałe 8 800 mkw. zajmie inny klient produkcyjny, a 7 350 mkw. powstaje spekulacyjnie.

W zawarciu umowy z Letbek pośredniczyła firma Axi Immo.

Duńska firma Letbek specjalizuje się w recyklingu i upcyklingu tworzyw sztucznych pochodzących z przemysłu i sektora morskiego. Odzyskane surowce są wykorzystywane do tworzenia autorskich produktów stosowanych w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo, produkcja mebli, produkcja przemysłowa oraz uzdatnianie wody.

Cieszymy się, że już wkrótce będziemy mogli rozpocząć działalność w nowym, bardzo ekologicznym budynku, który doskonale wpisuje się w strategię i cel działania naszej firmy. Kluczowa jest dla nas również lokalizacja – dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu autostrady będziemy mogli szybko i sprawnie przyjmować dostawy komponentów, jak również dostarczać nasze produkty końcowe – komentuje Michael Bayer Thomsen, CEO Letbek.

Budynek zaprojektowaliśmy w BIM, a projekt deweloperski jest realizowany zgodnie z najwyższymi standardami technicznymi, co przełoży się na uzyskanie certyfikatu BREEAM Excellent. Ponadto, w nowym magazynie powstanie dodatkowa izolacja, co w przyszłości przyczyni się do produkcji mniejszej ilości operacyjnego dwutlenku węgla, ponieważ będzie w nim cieplej zimą i chłodniej latem. Dzięki tym rozwiązaniom, obiekt wpisuje się w nasz plan redukcji emisji dwutlenku węgla zarówno wbudowanego, jak i operacyjnego – mówi Bartosz Michalski, Dyrektor, Technical Development, SEGRO.

– Rozbudowa SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki jest ważnym krokiem w naszym rozwoju w regionie i stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących możliwości ekspansji w Wielkopolsce. Ponad 17 000 metrów kwadratowych powierzchni realizowanych na bazie umów pre-let świadczy o zaufaniu obu klientów i podkreśla atrakcyjność lokalizacji. SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki przyciąga firmy z różnych branż, zwłaszcza produkcyjne, które dostrzegają potencjał dalszego rozwoju w tej lokalizacji – dodaje Waldemar Witczak, Dyrektor Regionalny SEGRO.

SEGRO Logistics Park Poznań, Komorniki to duże centrum logistyczne, strategicznie położone w pobliżu autostrady A1 Zachód-Wschód. Całkowita powierzchnia parku wynosi 244 100 mkw., co czyni go największą inwestycją SEGRO w regionie. Park jest niezwykle przyjazny środowisku i nowoczesny, dzięki zastosowanym rozwiązaniom PropTech. Sprawne funkcjonowanie zapewnia system automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz monitoring mediów w chmurze. Dla klientów i ich pracowników przygotowano strefy komfortu. Mogą oni również korzystać z ładowarek do samochodów elektrycznych.

