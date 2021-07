Dwa metry robią różnicę. GLP z wyższymi magazynami

W Polsce firma GLP zrealizowała już pierwsze obiekty według nowego standardu. 12-metrowy budynek powstał w GLP Warsaw II Logistics Centre niedaleko Janek. Kolejny niebawem zostanie oddany do użytku w Lędzinach na Górnym Śląsku, a następne powstaną też m.in. w okolicach Warszawy i Wrocławia.

Naukową weryfikację korzyści, jakie czerpią użytkownicy 12-metrowego budynku, przeprowadzili specjaliści z Katedry Logistyki i Łańcuchów Dostaw w Wyższej Szkole Logistyki.

W ramach analizy wykonanej na zlecenie GLP porównane zostały możliwości wykorzystania przestrzeni magazynowej w budynkach o wysokości 10 i 12 metrów z zastosowaniem stałych regałów ramowych bezpółkowych, z gniazdami o pojemności 3 palet EUR (do 1 tony każda) i wysokości palet z ładunkiem w zakresie od 1410 mm do 1750 mm. Dla celów porównawczych przyjęto moduł budowlany o rozstawie słupów 12 m x 24 m, a w każdym takim module przewidziano dwa rzędy regałów pojedynczych i trzy rzędy regałów podwójnych. Autorzy porównali też koszty związane z eksploatacją jednego miejsca paletowego, w tym koszty zakupu lub wynajmu sprzętu niezbędnego do jego obsługi – regałów i wózka podnośnikowego z wysuwanym masztem o odpowiedniej wysokości podnoszenia. W badaniu oczywiście wzięto pod uwagę instalacje znajdujące się w typowej hali: oświetlenie, wentylację, ogrzewanie i zabezpieczenia przeciwpożarowe (w magazynach GLP wykonywane jest ono zgodnie z amerykańską normą NFPA), a także nośność posadzki.

Nawet o 50 proc. większa pojemność magazynu

- Magazyn 10-metrowy, w którym korzysta się z paletowej jednostki ładunkowej (pjł) o wysokości od 1420 mm do 1450 mm, mieści 5 poziomów składowania. Nasza analiza pokazała, że w obiekcie 12-metrowym jest to już 7 poziomów nawet tam, gdzie stosowane są dodatkowe tryskacze przeciwpożarowe wewnątrz regałów. Pojemność wówczas wzrasta o 40 proc. Jeśli zaś użyje się pjł o wysokości 1720 mm, to magazyn 12-metrowy zapewni nawet o 50 proc. więcej poziomów składowania niż budynek 10-metrowy – wyjaśnia dr inż. Aleksander Niemczyk z Wyższej Szkoły Logistyki, jeden z autorów raportu. Z perspektywy użytkownika przynosi to znaczne oszczędności, gdyż oznacza, że w budynku 12-metrowym można składować tyle samo towarów, co w standardowym obiekcie 10-metrowym o wynajętej powierzchni większej nawet o 50 proc.