Dwie dekady współpracy: uroczysty jubileusz IKEA i FM Logistic

Zakres usług świadczony przez FM Logistic na rzecz szwedzkiego koncernu nieustannie przez lata współpracy ewoluował. Dziś operator potwierdzając swoją doskonałość operacyjną zapewnienia m.in. kompleksową obsługę magazynową zarówno kanału sprzedaży B2B, czyli dostaw do sklepów IKEA, jak i kanału B2C, który obsługuje e-commerce IKEA. Jednocześnie zabezpiecza wszystkie globalne metody pracy, zarządza kadrą pracowniczą w skład, której wchodzi blisko 700 osób.

- Wspólne wartości, zaufanie, zrozumienie, a także umiejętność elastycznego dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków biznesowych to najlepsza recepta na długoletnią współpracę. Przez ostatnie 20 lat wypracowaliśmy innowacyjne, optymalne rozwiązania logistyczne, które pozwalają nam osiągnąć doskonałość operacyjną i realizować cele strategiczne oraz kierunki rozwoju obu firm. Zrównoważony rozwój, automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja to również tematy, w których patrzymy w tym samym kierunku i razem wdrażamy najlepsze rozwiązania - dodaje Edyta Śmiechowicz, dyrektor Platformy Logistycznej w Jarostach, FM Logistic.

Magazyn zajmuje powierzchnię 157 tys. mkw., ma pojemność 255 tys. m3 i pracuje w trybie 24/7. Obecnie można w nim składować jednocześnie ok. 300 tys. palet.

- Od ponad 20 lat nasza współpraca opiera się na relacjach, szczerości i otwartości. Łączy nas zbliżona kultura organizacyjna, gdzie nadrzędną wartością są dla nas pracownicy, ich bezpieczeństwo, szacunek i równe traktowanie. Sprawy społeczne, ochrona środowiska to również obszary ważne dla obu organizacji. IKEA wspólnie z FM Logistic często uczestniczą w projektach mających na celu poprawę warunków codziennego życia i ochronę środowiska - dodaje Sebastian Kaczmarski, Central Fulfilment Oprations Manager, IKEA Distribution Services.

Obiekt od lat funkcjonuje zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – magazyn w znacznej części ogrzewany jest geotermalnie, systematycznie do użytku oddawane są wózki z bateriami litowo-jonowymi, a jeszcze w tym roku uruchomiona zostanie tutaj farma fotowoltaiczna o mocy 770kWP.