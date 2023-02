United Distribution Holding, dystrybutor importowanych piw jakości premium zdecydował się na przeprowadzkę do centrum dystrybucyjnego Panattoni Park Pruszków II. W nowej lokalizacji firma zajmie prawie 3,300 mkw. powierzchni magazynowej i biurowej.

- Zgodnie z przyjętą strategią zdecydowaliśmy się na ekspansję, aby móc zwiększyć nasze moce dystrybucyjne oraz stać się jeszcze bardziej konkurencyjnym podmiotem. Od dłuższego czasu analizowaliśmy procesy sprzedażowe, poszukując najlepszego rozwiązania w zakresie budowy efektywnego łańcucha dostaw. Przy wyborze nowego centrum logistycznego kluczowe stało się zwiększenie możliwości składowania towarów, przy zachowaniu wysokich standardów związanych z terminowością dostaw - mówi Igor Chraniuk, prezes, United Distribution Holding.

W transakcji najemcę reprezentowała firma AXI IMMO.

Od ponad 22 lat firma United Distribution Holding importuje i zarządza dystrybucją markowych napoi i żywności w Polsce. Przedsiębiorstwo powstało w 1999 r. z inicjatywy lokalnego przedstawiciela ukraińskiego browaru Obolon. Następnie w 2011 r. UDH rozpoczęło współpracę z wiodącym światowym producentem piwa AB InBev, pozostając jego wyłącznym partnerem w Polsce. Ostatni sukces firmy datowany jest na początek 2020 r. To w tym czasie UDH nawiązało współpracę z browarami Molson Coors, Radeberger, Bitburger, Estrella Galicia i Mahou San Miquel. Obecnie z trzema centrami dystrybucji i siecią ponad 34 000 punktów dystrybucji firma jest jednym z największych przedstawicieli importowanych piw jakości premium w Polsce.

Po przedstawieniu kilku ofert dostępnych od ręki powierzchni, Klient szybko zdecydował się na nawiązanie ponownej współpracy z firmą Panattoni. Podczas negocjacji deweloper wykazał się dużym zrozumieniem potrzeb biznesowych najemcy, co przełożyło się na uzyskanie elastycznych i dostosowanych do jego potrzeb rozwiązań. Dodatkowo nowy park dystrybucyjny znajduje się ok. 9 kilometrów od poprzedniej lokalizacji, co z pewnością przyczyni się do zachowania tej samej kadry pracowników - podkreśla

Klaudia Markowska, konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, AXI IMMO.

Panattoni Park Pruszków II to nowoczesne centrum magazynowe klasy A składające się z trzech hal o łącznej powierzchni ponad 69 tys. mkw. Park dystrybucyjny oferuje wysokiej jakości moduły magazynowe i biurowe dostosowane do potrzeb najemców z różnych branż, place manewrowe o minimum 35 m głębokości, parking dla samochodów ciężarowych i osobowych, całodobową ochronę czy telewizję przemysłową przy głównej bramie wjazdowej. Panattoni Park Pruszków II zlokalizowany jest ok. 800 metrów od drogi krajowej numer 2 (E30) Warszawa-Poznań, w pobliżu węzła „Pruszków” na autostradzie A2, 23 km od centrum Warszawy oraz 25 km od Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

