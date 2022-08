Dystrybutor sprzętu IT rośnie w MLP Pruszków

Dystrybutor sprzętu IT powiększył wynajmowaną powierzchnię w parku logistycznym MLP Pruszków II o kolejne 1620 mkw.

Po planowanym przekazaniu dodatkowej przestrzeni w marcu przyszłego roku, spółka Ingram Micro będzie korzystała łącznie z blisko 5,1 tys. mkw.

Funkcję generalnego wykonawcy odpowiedzialnego za budowę nowej hali pełni firma East Wave.

Firma Ingram Micro podpisała z MLP Group nową umowę dotycząca zwiększenia o około 1,6 mkw. nowoczesnej powierzchni wynajmowanej w centrum logistycznym MLP w Pruszków II. Przekazanie najemcy dodatkowego obiektu planowane jest w marcu przyszłego roku. Budowę nowej hali realizuje firma East Wave.

Spółka Ingram Micro współpracuje z MLP Group od ponad dwóch lat. Wprowadziła się do parku MLP Pruszków II na początku 2020 r. wynajmując wówczas blisko 3,5 tys. mkw. powierzchni. Oznacza to, że po przekazaniu dodatkowego obiektu wykorzystywana przez najemcę przestrzeń zwiększy się do łącznie około 5,1 tys. mkw.

Ingram Micro to dystrybutor sprzętu IT i urządzeń mobile światowych marek. Oferuje wsparcie we wszystkich obszarach technologii informatycznych: sieci komputerowych, Data Center, CyberSecurity, rozwiązań chmurowych, sprzętu komputerowego, komponentów, peryferiów i urządzeń komunikacji mobilnej.

- MLP Pruszków II cały czas utrzymuje bardzo duży potencjał do dalszej rozbudowy. Dzięki temu nasi najemcy mogą elastycznie dopasowywać wykorzystywaną powierzchnię do swoich rosnących potrzeb. Doskonała lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej powoduje, że nasze centrum logistyczne jest bardzo popularne. Jednocześnie rozbudowana infrastruktura obejmującą m.in. montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zastosowanie wielu rozwiązań ograniczających zużycie energii i emisji gazów cieplarnianych, zachęca do wyboru właśnie tego miejsca do prowadzenia działalności. Zgodnie z naszą strategią wszystkie nasze budowane obiekty powstają zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i podlegają certyfikacji BREEAM – powiedział Tomasz Pietrzak, Leasing Director Poland w MLP Group.

Projekt MLP Pruszków II to centrum logistyczne położone w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w odległości 5 km od Pruszkowa.