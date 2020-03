Dystrybutor sprzętu ogrodniczego dołączył do MLP Poznań West

W lutym br. spółka Krysiak wprowadziła się do centrum logistycznego MLP Poznań West. Najemca odebrał ok. 3 800 mkw. nowoczesnej przestrzeni magazynowej. Firmę podczas transakcji wspierała firma doradcza Sawitar Estate Broker.

Nowym najemcą w centrum logistycznym MLP Poznań West jest spółka Krysiak – oferująca swoim Klientom najszerszą gamę maszyn ogrodniczych oraz akcesoriów ogrodowych na rynku. Dystrybutor i importer sprzętu ogrodniczego odebrał ok. 3,8 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni, z czego na cele magazynowe przeznaczone jest ok. 3 730 mkw., a resztę ok. 50 mkw. stanowi przestrzeń biurowa.

Spółka Krysiak działa na polskim rynku od 30 lat, oferując swoim klientom sprzęt ogrodniczy pod własnymi markami: Faworyt, Faworyt Pro, Lider, Lider Plus, Handy, Handy Prime oraz 4Garden. Ponadto, jest dystrybutorem renomowanych producentów europejskich takich jak: Texas, ISEKI, Grizzly, Limpar, Gloria czy GF. W ramach opieki posprzedażowej gwarantowanej przez Spółkę na terenie całej Polski funkcjonuje doskonała sieć serwisowa - 180 autoryzowanych punktów serwisowych oraz Serwis Centralny. Dodatkowo klienci mają zapewniony dostęp do części zamiennych oferowanych urządzeń.

- Projekt MLP Poznań West w ostatnim czasie cieszy się ogromną popularnością wśród potencjalnych najemców. Na chwilę obecną MLP Group wybudowało i przekazało do użytku już dwa obiekty o łącznej powierzchni ok. 15 tys. mkw., natomiast docelowa przestrzeń najmu naszego centrum to ok. 83 tys. mkw. Dużym atutem tego projektu to przede wszystkim doskonała lokalizacja oraz dostosowanie magazynów do indywidualnych potrzeb naszych klientów –podkreśliła Agnieszka Góźdź Dyrektor Sprzedaży w MLP Group S.A.

- Dzięki wspólnemu zaangażowaniu z MLP oraz zastosowaniu nieszablonowych rozwiązań, zaspokoiliśmy potrzeby oraz wymagania najemcy i w efekcie dostarczyliśmy oczekiwany produkt w założonym terminie. Jestem przekonany, że doskonała współpraca przy projekcie, jest gwarantem owocnej i długoterminowej relacji firm na przyszłość – zaznacza Jarosław Stasiak, Członek Zarządu Sawitar Estate Broker.

Nowoczesne centrum dystrybucyjne MLP Poznań West to kompleks zlokalizowany po zachodniej stronie Poznania, obok drogi ekspresowej S11 i zaledwie 7 km od skrzyżowania autostrady A2 i trasy S11. Centrum skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora e-commerce, logistyki, dystrybucji oraz lekkiej produkcji. Projekt MLP Poznań West docelowo dostarczy ok. 83 tys. mkw. najnowocześniejszej przestrzeni magazynowo-biurowej.