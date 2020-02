Dystrybutor wyrobów cukierniczych zostaje na dłużej w Ożarowie

Agart-Pro od ponad 15 lat zajmuje się kompleksowym zaopatrzeniem piekarni, cukierni i lodziarni w najwyższej jakości produkty. Firma dystrybuuje produkty wiodących producentów z Polski i Europy. Ze względu na poszerzaną ofertę i stale rozwijaną sieć klientów spółka potrzebowała zwiększyć ilość zajmowanej powierzchni magazynowej. Od grudnia 2019 roku magazyn firmy w Ożarowie powiększył się do 1200 mkw.

Segro Business Park Warsaw w Ożarowie to nowoczesny park logistyczno-biznesowy, obejmujący osiem budynków o łącznej powierzchni ponad 76 tys. mkw. Firma Agart-Pro ceni dogodne położenie parku w pobliżu Warszawy, a także dobry dojazd do magazynu (2 km do węzła autostrady A2 Pruszków, 200 m do stacji kolejki podmiejskiej). Park Segro w Ożarowie oferuje możliwość realizacji nowych projektów deweloperskich o łącznej powierzchni 8 000 mkw., a także gotowe powierzchnie magazynowe dostępne od ręki.