Dziesiąty magazyn w 7R Park Kraków gotowy. Wśród najemców Answear.com

Deweloper 7R oddał do użytkowania dziesiąty obiekt magazynowy wybudowany w ramach 7R Park Kraków w Kokotowie.

Nowy obiekt liczy ponad 33 300 mkw. powierzchni.

Nowy obiekt umacnia pozycję 7R na obszarze Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Najemcy to ESA logistika, Styler, a także spółki Answear.com SA i BrandBQ Sp. z o.o., właściciel marki Medicine, które prowadzą ekspansję na terenie kompleksu, zajmując już drugi budynek magazynowy w ramach parku.

7R Park Kraków to największy park logistyczny w portfolio dewelopera 7R o łącznej powierzchni ponad 213 300 mkw. Pierwszy obiekt, w ramach tej inwestycji, został oddany do użytkowania w 2015 roku. Od tego czasu 7R sukcesywnie rozbudowuje kompleks, przyciągając do Małopolski najemców z branż: logistycznej, FMCG czy e-commerce. W ciągu sześciu lat istnienia 7R Park Kraków podpisano umowy najmu z 33 firmami, które zagwarantowały miejsca pracy mieszkańcom Krakowa, Wieliczki, Bochni, jak i obszarów podmiejskich. Deweloper nie wyklucza dalszych planów rozwoju na tym terenie oraz w regionie.

- Pamiętam pierwsze spotkania z prezesem 7R Tomaszem Lubowieckim, gdy rozmawialiśmy o wspólnych planach: samorządu wielickiego i firmy 7R. Po pięciu latach działalności w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej mogę powiedzieć, że siłą tego miejsca jest właśnie obecność firmy 7R. Dobre planowanie – krótko i długookresowe – pozwoliło pokazać nam, na czym polega skuteczne partnerstwo publiczno-prywatne. Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej jest naszym wspólnym sukcesem, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak również ludzkim – poprzez tworzenie miejsc pracy. Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku i związane z tym wydarzeniem przygotowania miały konkretne cele. Po pierwsze: spotkanie młodzieży z całego świata z Papieżem Franciszkiem oraz drugi cel: wykorzystanie potencjału tych przygotowań do rozwoju gospodarczego miasta i gminy Wieliczka. Po pięciu latach możemy powiedzieć, że te cele zostały zrealizowane. Chciałbym również zwrócić uwagę na wymiar społeczny tego miejsca. Obok strefy gospodarczej powstała strefa wsparcia dla ludzi potrzebujących: Dom Miłosierdzia, Dom Młodych oraz Centrum Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Z tych miejsc codziennie niesiona jest pomoc w różne części Małopolski. Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej jest dziś modelowym przykładem funkcjonowania strefy gospodarczej, która przynosi korzyści ekonomiczne i społeczne - podkreśla Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki.